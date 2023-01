La banda Queen llega a Rockade en un 50º aniversario

Rockade (C. Del Almendro, 9), el local más rockero de La Latina rinde su particular tributo gastronómico a la legendaria banda de rock.

En1973 veía la luz el primer álbum de la discografía de la exitosa banda británica Queen formada por: Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

¨One Vision¨, incluye una oda al pollo frito

Rockade.

May lo contó en un documental del canal británico Channel 4 en 2002. Cuando la ensayaban en el estudio, Mercury cantaba palabras al azar que incluían comida: "One shrimp, one prawn, one clam, one chicken" ("Un camarón, un langostino, una almeja, un pollo”).

Al final, la canción termina con un enfático grito de Mercury de "Just gimme, gimme, gimme, gimme... fried chicken!" ("Dame, dame, dame, dame, dame… ¡¡¡¡¡pollo frito!!!!!”).

Rockade.

Esto se hizo así por ser esta comida la favorita del grupo.

La chef Dana Busca del restaurante Rockade crea cuatro platos de pollos que son los preferidos del grupo británico

Tiras de pollo a lo May: empanadas con alioli de miel y mostaza

Arepita Rockade made in Deacon : Carne de pollo, cerdo y ternera con guacamole y queso.

Taquiza de queso Taylor: Tortilla de trigo con pollo, piña y queso fundido con salsa casera molka normal o picante.

Y la reina de la corona, la Arepa REINA PEPIADA a lo Mercury: Pollo, aguacate y queso.