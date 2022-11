Las bañeras exentas son perfectas para transmitir lujo y sofisticación, según Dúchate

Las bañeras exentas están en plena tendencia. Algo que hace unos años resultaba ser un mobiliario de baño anticuado y clásico, hoy en día vuelve a ser tendencia. Una empresa especialista en reformas de baño explica de qué manera se puede dotar el baño de elegancia y sofisticación/COMUNICAE/

Para los amantes del diseño, un baño equipado con gusto por la elegancia y la sofisticación es algo que transmite una sensación muy agradable, no obstante, no es sencillo dotar de esa excepcionalidad a este espacio de la casa, que, en ocasiones, puede parecer frío y neutro. El baño puede ser el centro de las miradas si se tienen en cuenta las recomendaciones de empresas como Dúchate, una empresa especialista en reformas de baños y en mobiliario para este espacio de relajación y cuidado personal. "Un ejemplo de elegancia en un baño son las bañeras exentas, un objeto dedicado para el bienestar y disfrute. No obstante, no todo el mundo puede disponer del espacio suficiente para ellas", explica Dúchate.

Para las personas que no tienen la suerte de tener el espacio suficiente para una buena bañera, Dúchate recomienda un plato de ducha con una mampara con cerramiento de algún color dorado o negro. Los colores dorados no son un imprescindible en este caso, también puede quedar atractivo al ojo un cerramiento de color latón o bronce. Otra opción muy buena, según Dúchate, es una mampara totalmente transparente y sin ningún cerramiento, que dará sensación de continuidad y espacio. En este caso lo recomendable es escoger un cristal liso, simple y sin ningún marco.

"La elegancia del mármol es algo que jamás pasa de moda. El mármol es un material que parece actualizarse y estar de moda siempre. Las piezas de mármol son difíciles de conseguir, puesto que es un material exclusivo y costoso, por eso, utilizar un revestimiento que se le parezca, puede ser una muy buena idea para conseguir ese aspecto exclusivo que buscamos", recomienda Dúchate. "Las piezas de madera aportan calidad a cualquier estancia en la que nos encontremos y en el baño no iba a ser diferente. Apostar por mobiliario con aspecto a madera natural, puede ser una gran idea", añade Dúchate.

Los grifos, según Dúchate, son todo un mundo en el sector de los baños y con estos elementos también se puede conseguir un aspecto lujoso en el cuarto de baño. La tendencia apunta a una grifería de colores negros con tono mate, color dorado brillante e incluso color dorado con aspecto envejecido. Con la grifería de Dúchate se consigue, además, una mayor precisión en la temperatura y el caudal del agua sin olvidar el estilo, algo fundamental en los hogares de las personas que buscan un aspecto elegante.

