Barcelona acoge el 4 congreso internacional de CIOs para analizar la tecnología como 'driver' de la transformación

El encuentro contará con la participación de reputados expertos de las principales empresas del país, la administración e instituciones como Cesar Romera Huertas, Chief of Marketing Office & Corporate Affairs Spain & Portugal de KYNDRYL; Alberto Delgado Garrón, Director Consultoría Transformación Digital de SEIDOR; Doris Gomes, Directora de Adopción e Innovación Cloud de MICROSOFT; Carles Abarca, Chief Technology Officer de BANC SABADELL; Antonio Medianero, Director General Aplicaciones y Cloud de FUJITSU; Beatriz Fernandez, Head of Network as a Platform de VODAFONE; o Ricardo Iranz, Strategy and Planning manager de HP IBERIA; entre otros.

Más de 100 ponencias y mesas redondas, más de 40 horas de emisión y 30.000 directivos convocados de 6 países (España, Portugal, Marruecos, Colombia, Perú y Ecuador).

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) organiza “4 Congreso Internacional CIOs”, del 23 al 24 de noviembre en el Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona. Bajo el lema “La tecnología como driver de la transformación exponencial. El negocio digital en el centro de la transformación y recuperación”, se darán a conocer las nuevas tendencias en sistemas de tecnologías de la información de la empresa a nivel de procesos y desde el punto de vista de la planificación, y la importancia que tienen los CIOs en las organizaciones.

El encuentro, al que se podrá asistir tanto de forma presencial como a través de streaming, contará con la participación de reputados expertos de las principales empresas del país, la administración e instituciones como Cesar Romera Huertas, Chief of Marketing Office & Corporate Affairs Spain & Portugal de KYNDRYL; Alberto Delgado Garrón, Director Consultoría Transformación Digital de SEIDOR; Doris Gomes, Directora de Adopción e Innovación Cloud de MICROSOFT; Carles Abarca, Chief Technology Officer de BANC SABADELL; Jordi Escruela, Director de Filatelia, Estudios y Futuros de CORREOS; Antonio Medianero, Director General Aplicaciones y Cloud de FUJITSU; Beatriz Fernandez, Head of Network as a Platform de VODAFONE; o Ricardo Iranz, Strategy and Planning manager de HP IBERIA; entre otros.

Con más de 30 ponencias y mesas redondas ponentes, se profundizará en el papel del CIO como directivo relevante para hacer posible la competitividad de las empresas en un contexto digital, para acompañar al resto de áreas de negocio en hacer frente a sus desafíos, y para hacer el posible el cambio continuo que exige el mundo actual.

En las salas temáticas digitales, durante los 2 días se abordarán temáticas clave como por ejemplo gestión del talento y motivación de los equipos IT, sostenibilidad, inteligencia artificial y ciberseguridad.

El “4 Congreso Internacional CIOs - La tecnología como driver de la transformación exponencial. El negocio digital en el centro de la transformación y recuperación” de APD cuenta con el Patrocinio Oro de KYNDRYL y SEIDOR, los Patrocinios Plata de BROADCOM, CLOUDERA, CONVENE, DELOITTE, DENODO, EXPERIS, FUJITSU, GMV, GRANT THORNTON, HP, INNOQUBIT, MICROSOFT, RED HAT y TECHEDGE.

Para información sobre el programa, puede consultar en https://bit.ly/4CIOs-APD

Sobre APD: La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), creada en 1956 es una entidad privada e independiente, sin ánimo de lucro y de ámbito internacional. Con más de 3.700 empresas socias en 6 países, y presencia en todo el territorio nacional, su visión es la de llegar a ser la comunidad global de directivos más influyente y generadora de conocimiento y networking para el progreso de la sociedad.