La barcelonesa ID Finance consigue un crecimiento mensual de dos dígitos

ID Finance consiguió un crecimiento intermensual del 12% en dinero de préstamos concedidos en España y un 13% en LATAM. La rentabilidad de ID Finance España ha seguido mejorando

La compañía experimentó unos ingresos netos de 1,9 millones de dólares en los primeros 4 meses de 2019 en comparación con los 6 millones de dólares estimados para todo el ejercicio de 2019. Moneyman sigue siendo una de las marcas de más rápido crecimiento, como alternativa a las empresas financieras tradicionales, en los países en los que está activa.

El crecimiento del negocio se produce en medio de un elevado nivel de actividad de inversión en el sector FinTech Global. De acuerdo con FT Partners Investment boutique, tuvieron lugar más de $10bn de acuerdos financieros y $112bn de acuerdos de M&A en el primer trimestre de 2019. Las empresas más activas con más de 100 millones de dólares de financiación fueron los challenger banks Chime, OakNorth y N26, así como los representantes de real state Knock y Opendoor.

ID Finance es una compañía especializada en ciencia de datos, credit scoring y finanzas digitales, pionera en la innovación financiera en mercados emergentes con un abanico de productos de préstamos competitiva y transparente disponible en internet. La empresa utiliza machine learning y técnicas avanzadas de ciencia de datos para mejorar el acceso a servicios financieros competitivos. Con sede en Barcelona, ID Finance tiene más de 350 empleados repartidos entre sus operaciones bajo las marcas Moneyman y Plazo en España, Brasil y México con R&D ubicados en Minsk, Bielorrusia.

Los fundadores de la compañía Boris Batine y Alexander Dunaev, trabajaron con anterioridad en banca de inversiones incluyendo Deutsche Bank y el Royal Bank de Escocia. La compañía tiene ahora 1.6 millones de clientes registrados. ID Finance ha sido reconocida como un “unicorn of tomorrow” por el banco de inversores londinense, GP Bullhound. Ha sido nombrada también por el Financial Times como la segunda empresa Fintech de más rápido crecimiento en Europa, ranking 50 en Inc 5000 Europe, y valorada entre las startups con más potencial de Barcelona por Wired magazine.

