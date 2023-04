Battery Show Europe 2023 se centra en alcanzar el pleno potencial de Europa en la fabricación de baterías sostenibles, competitivas y de alto rendimiento

Entre las marcas más destacadas figuran ponentes de Siemens, ALDI, BloombergNEF, McKinsey, la Universidad de Münster y GM, entre otras/COMUNICAE/

Entre las marcas más destacadas figuran ponentes de Siemens, ALDI, BloombergNEF, McKinsey, la Universidad de Münster y GM, entre otras

Battery Show Europe, que se celebra junto con la Electric and & Hybrid Vehicle Technology Expo como la mayor feria comercial del mundo que conecta a la comunidad europea e internacional de baterías avanzadas y tecnología EV/HEV, vuelve del 23 al 25 de mayo en el Messe Stuttgart de Stuttgart (Alemania). La edición de 2023 contará con más de 100 ponentes repartidos en 3 temas y casi 40 horas de formación. Cada día habrá ponencias magistrales de alto nivel, líderes de opinión de los principales fabricantes de equipos originales en 10 mesas redondas interactivas y se abordarán nuevos mercados como: Aplicaciones mineras para vehículos eléctricos, producción de electrodos, soluciones de almacenamiento de energía y reciclaje.

El día de la inauguración se abrirá un debate sobre la hoja de ruta europea hacia una industria de baterías competitiva y sostenible, que servirá de marco al evento, y en el que participarán líderes mundiales del sector de las baterías: Torsten Freund, Jefe de Gestión de Proyectos de Battery Passport y Global Battery Alliance, Ilka von Dalwigk, Directora de Políticas de InnoEnergy y el líder mundial de la cadena de supermercados alemana ALDI.

"Alemania es sinónimo de fabricación de automóviles. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche y Volkswagen proceden todos de Alemania, siendo Stuttgart el lugar de nacimiento de dos de los principales fabricantes de automóviles y, a día de hoy, sigue siendo el centro de la industria", afirma Rob Shelton, Director de Eventos de The Battery Show Europe. "Queremos ofrecer conversaciones que reafirmen la posición de Europa y Alemania como líderes en el mercado, a medida que Europa sigue escalando y descubriendo nuevas innovaciones y avances para impulsar el impacto global". La formación está cuidadosamente seleccionada en todos los temas imaginables relacionados con las baterías y los vehículos eléctricos en un programa compacto de tres días. Las marcas y los ponentes son expertos de renombre mundial y actores clave en el avance de las baterías en Europa, en el epicentro de la producción, Alemania".

El sector de los vehículos eléctricos está valorado en más de 250.000 millones de dólares en todo el mundo y se venden más de 6 millones de vehículos eléctricos enchufables al año. Sólo en Europa se han matriculado 2,3 millones de vehículos eléctricos enchufables, por lo que la Battery Show y la Electric & Hybrid Vehicle Technology Conference acogerán este mes de mayo un amplio abanico de actividades formativas dirigidas a más de 10.000 asistentes y más de 770 proveedores, deseosos de impulsar la industria.

Entre los ponentes más destacados que intervendrán en la conferencia figuran:



- Dr. Michal V. Wolkin, Director de Aceleración Tecnológica y Comercialización de Inversiones en Baterías, General Motors

- Markus Birkhan, Director de Baterías Verticales en Alemania, Siemens AG

- Sebastian Wolf, Jefe de Operaciones de Baterías Celulares, PowerCo

- Dra. Esther Quintanilla, Global Automotive Strategic Mobility Leader, Dow Mobility Science

- Volker Schumann, Director General de Ventas de Baterías, Toshiba Electronics Europe GmbH

- Andreas Weiglein, Vicepresidente de Operaciones, SVOLT

- Yann Vincent, Consejero Delegado, Automotive Cells Company

- Dr. Jeff Chamberlain, Consejero Delegado y Cofundador, Volta Energy Technologies

- Dr. Dirk Abendroth, CEO, CustomCells

- Dr. Vincent Luvinage, CEO, OneD Battery Sciences

- Dr. Jan-Marc Luchies, Director de Operaciones, OneD Battery Sciences

Los ponentes tratarán temas clave de actualidad y de tendencia en todos los ámbitos verticales, como la sostenibilidad, la inteligencia artificial, la política y la normativa, la próxima generación de litio e iones de litio, la innovación en el ánodo de silicio y el sodio, la evolución de la química de las baterías, la fabricación de electrodos, los ecosistemas de gigafábricas, el almacenamiento a escala de red, los vehículos eléctricos e híbridos medianos y pesados, así como el desarrollo de vehículos comerciales, incluidas las cadenas cinemáticas eléctricas, y mucho más.



Battery Show y Electric & Hybrid Vehicle Technology Conference también se han asociado con Battery Associates para seguir promoviendo la innovación sostenible en materia de baterías en Europa. Los delegados podrán asistir a un taller previo a la conferencia, BatteryMBA Masterclass, el 22 de mayo, así como reunirse con el equipo para obtener más información durante la conferencia. Se tratarán temas como Electrificación del mercado de vehículos todoterreno, Formación sobre seguridad de las baterías, Gestión térmica de baterías y VE y Tecnologías de baterías de próxima generación.

Ya está disponible la Guía previa al evento, que ofrece la información más reciente sobre The Battery Show Europe 2023, incluyendo:

- Ponentes destacados y resumen de la conferencia

- Características imprescindibles de la feria

- Plano y noticias de los expositores

- Información sobre viajes y transporte

"Battery Show Europe 2023 es una reunión única de información sobre la industria de las baterías. La producción de baterías y vehículos eléctricos en Norteamérica se encuentra en plena efervescencia, especialmente tras el impulso que supuso la ley IRA el verano pasado. La parte europea de la industria ha estado observando y formulando su mejor respuesta. Mientras tanto, todos observamos a China. En Battery Show Europe se reunirán los mejores cerebros del sector para abordar estas y otras cuestiones importantes", afirma Michael Anderson, editor de Battery Technology Online.

The Battery Show Europe se encuentra actualmente en lista de espera para nuevos expositores.

Para inscribirse en The Battery Show Europe, visitar: www.thebatteryshow.eu.

