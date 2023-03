Battery Show Europe anuncia su nuevo Consejo Asesor Internacional para 2023

Entre sus miembros figuran líderes mundiales del automóvil y los vehículos eléctricos como BMW, Siemens, Mitsubishi y Bloomberg/COMUNICAE/

Entre sus miembros figuran líderes mundiales del automóvil y los vehículos eléctricos como BMW, Siemens, Mitsubishi y Bloomberg

The Battery Show Europe, el evento imprescindible que conecta a la comunidad europea e internacional de baterías avanzadas y tecnología EV/HEV, que se celebra conjuntamente con The Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, anuncia que ya se pueden realizar las inscripciones para la exposición que tendrá lugar del 23 al 25 de mayo en el Messe Stuttgart de Stuttgart, Alemania.

Como novedad este año, The Battery Show Europe contará por primera vez con un Consejo Asesor formado por una lista de 20 expertos líderes en la industria y marcas notables de primer nivel de organizaciones globales como: PowerCo, Mitsubishi Electric Europe BV, Volta Energy Technologies, Caterpillar Inc, Siemens AG, BMW Group y BloombergNEF, entre otras. El consejo asesor sirve para educar en los campos de los vehículos eléctricos y las baterías a través de experiencias reales y soluciones tangibles en una variedad de sectores verticales relacionados.

"Se espera que los mercados de baterías avanzadas y vehículos eléctricos crezcan a un ritmo vertiginoso gracias a la creciente inversión de los consumidores en diversos productos y tecnologías. The Battery Show Europe and Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo es el punto de encuentro internacional en el que los expertos en vehículos eléctricos comparten y descubren las nuevas perspectivas y tendencias del sector", afirma Rob Shelton, director de eventos de The Battery Show Europe. "Nuestro recién nombrado Consejo Asesor, con el apoyo de organizaciones líderes a nivel mundial, garantizará que la innovación y la información del mercado en todos los sectores esté estratégicamente disponible en primer lugar para nuestra comunidad de Battery Show."

Se prevé que el mercado de baterías avanzadas de nueva generación alcance los 1.631,95 millones de dólares a finales de este año (Global Next Generation Advanced Battery Market 2023 Forecast to 2029) y, dentro de este mercado, Alemania es el centro europeo de fabricación de baterías. Battery Show Europe vuelve a Stuttgart para centrarse en soluciones comerciales, conocimientos y recursos para la aplicación empresarial. Dado que Alemania está preparada para convertirse en el segundo mayor productor de baterías de litio del mundo en 2025, The Battery Show Europe se está convirtiendo rápidamente en el epicentro crítico de las conversaciones europeas sobre baterías.



Entre los medios de comunicación oficiales acreditados que cubrirán el evento se encuentran Batteries International, Cambridge Enertech, Charged, Electric & Hybrid Vehicle Technology y E-mobility Engineering, además de otras publicaciones.

Battery Show Europe se encuentra actualmente en lista de espera para nuevos expositores. Para inscribirse como asistente o prensa, visite www.thebatteryshow.eu.



Acerca de Informa Markets - Engineering

La cartera de Ingeniería de Informa Markets es el principal productor de eventos B2B, editor y negocio de medios digitales para la industria de fabricación avanzada basada en la tecnología de 3 billones de dólares del mundo. Sus productos impresos y electrónicos ofrecen información fiable al mercado de la ingeniería y aprovechan la base de datos propia de 1,3 millones de nombres para conectar a los proveedores con los compradores y las personas influyentes en la compra. Producen más de 50 eventos y conferencias en una docena de países, conectando a profesionales de la fabricación de todo el mundo. La cartera de Engineering está organizada por Informa Markets, filial de Informa plc (LON:INF), líder mundial en la organización de exposiciones que da vida a una amplia gama de mercados especializados, desbloqueando oportunidades y ayudándoles a prosperar los 365 días del año.

Para más información, visitar www.informamarkets.com.

Teléfono completo: +44 (0) 20 8052 0400

Fuente Comunicae