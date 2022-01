Beautyka lanzará en enero sus esponjas de maquillaje patentadas

Después de varios años de desarrollo, ya que su investigación comenzó en 2020, Beautyka, una marca de Schmuckstuck Group, lanzará al mercado sus esponjas de maquillaje patentadas a las que se les ha añadido polvos naturales de frutas, vitaminas, colágeno e, incluso, ácido hialurónico.

"Presentamos y conseguimos la patente en abril de este 2021 y, después de todo el esfuerzo de I+D con nuestro laboratorio, será en enero de 2022 cuando vean la luz. Es un proyecto ilusionante y ser los primeros en haberlo inventado, experimentado, formulado, modificado y, finalmente, fabricado, nos hace especialmente felices" explican desde la marca.

El esfuerzo por ofrecer productos de calidad suprema a precios razonables es el objetivo del grupo Schmuckstuck, dueña de marcas españolas como My Id Beautyka, One by Beautyka, Skinya, Be Beautyka, que desde Málaga y, creadas por tres hermanas, están cada vez más seguras del mensaje que proyectan y que está muy relacionado, precisamente, con la forma de vida de la Costa del Sol, donde la belleza es la autoexpresión, lejos de los cánones establecidos y más centrados en potenciar a cada persona que apuesta por sus formulaciones.

Estas esponjas, contienen productos naturales que potenciarán cada tipo de piel gracias a los polvos con los que han sido añadidas, aportando una diferencia abismal frente al resto de esponjas del mercado desde el primer uso.

En realidad, formarán parte del tratamiento en sí de belleza, aportando frescura, hidratación e incluso tersura a la piel al aplicar el maquillaje o cualquier producto de belleza y tratamiento.

"Poco a poco hay que ir incorporando las esponjas a las rutinas de belleza para potenciar la salud de la epidermis al máximo. Gracias a ellas se desperdicia menos producto y éste se absorbe mejor en la piel, aportando luminosidad, hidratación y potenciando los tratamientos que se apliquen al rostro y escote" concluyen.

Y es que, mientras que tradicionalmente se ha pensado en las esponjas como meras extensoras del maquillaje, gracias a propuestas como la de My ID Beautyka se van a entender como parte misma de las rutinas de maquillaje o hidratación.