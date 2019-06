'Because there is no planet B', el movimiento impulsado por ECOALF para limpiar los océanos

Alejandro Sanz, Saúl Craviotto, Ariadne Artiles, Jon Kortajarena, Ona Carbonell, Eva Geraldine, Katherine Hamnett, Joana Schenker, Luca Modric, David Alaba, Toni Garn, Alex Bellini ya se han sumado a la campaña con el hashtag #BecausethereisnoplanetB. A través del proyecto Upcycling the Oceans, más de 3.000 pescadores en el mundo han extraído más de 400 toneladas de basura del fondo del mar/COMUNICAE/

Alejandro Sanz, Saúl Craviotto, Ariadne Artiles, Jon Kortajarena, Ona Carbonell, Eva Geraldine, Katherine Hamnett, Joana Schenker, Luca Modric, David Alaba, Toni Garn, Alex Bellini ya se han sumado a la campaña con el hashtag #BecausethereisnoplanetB. A través del proyecto Upcycling the Oceans, más de 3.000 pescadores en el mundo han extraído más de 400 toneladas de basura del fondo del mar

Se acerca el verano, las vacaciones, y muchos ya piensan en disfrutar de largos baños en el mar, pero cada vez acumulan más basura. Para luchar por la limpieza de los océanos, ECOALF tiene en marcha la campaña BECAUSE THERE IS NO PLANET B, una selección de prendas sostenibles con mensaje activista para concienciar y apoyar el proyecto Upcycling the Oceans y su expansión por todo el Mediterráneo.

“Con esta campaña tenemos un doble objetivo: unir a las personas y unir a quienes se preocupan por los océanos. Además, queremos luchar por seguir encontrando soluciones e inspirar a los ciudadanos para que se comprometan y actúen. Porque No hay un planeta B. Queremos concienciar, pero también ser activos y limpiar los océanos”, explica Javier Goyeneche, fundador de ECOALF.

Esta campaña pone a la venta una colección con mensaje activista cuyo 10% de sus ventas apoyará a la Fundación ECOALF en su misión de limpiar los océanos a través del proyecto Upcycling the Oceans. Este proyecto actualmente trabaja con más de 3.000 pescadores alrededor del mundo para limpiar los océanos. Gracias a esta colaboración se han extraído más de 400 toneladas de basura del fondo del mar, se han reciclado más de 120 millones de botellas de plástico y más de 100 toneladas de redes de pesca. El destino de esta basura ha sido desarrollar más de 300 tejidos reciclados que se han convertido en prendas de primera calidad.

Además, este proyecto es un movimiento social a través de redes sociales con el hashtag #BecausethereisnoplanetB al que ya se han unido caras conocidas como Alejandro Sanz, Ariadne Artiles, Jon Kortajarena, Saúl Craviotto y Ona Carbonell. Esta acción es a nivel internacional, fuera de España ya se han sumado personajes como Katherine Hamnett, Toni Garn, Joana Schenker, Eva Geraldine, Luca Modric, David Alaba, Alex Bellini... Todos han subido fotos a sus redes sociales con su prenda con mensaje y el hashtag. La campaña está activa en España, Italia, Alemania y Estados Unidos.

