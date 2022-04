Los beneficios del aceite CBD hecho en laboratorios 100% españoles

Cada vez es más común cruzarnos con una tienda de aceites CBD por la calle, pero ¿se sabe qué es realmente el CBD?, y ¿Qué beneficios tiene para la salud? Estas son algunas de las preguntas que se esfuerzan en responder empresas como DUCREAMS, una tienda CBD que, además, son fabricantes de este tipo de productos y cuenta con el respaldo de farmacéuticos especializados en cosmética natural y laboratorios situados al norte del país/COMUNICAE/

Lo primero es entender el concepto de CBD o Cannabidiol, este es uno de los 113 cannabinoides compuestos de la planta Cannabis Sativa L o Cáñamo, pero que separado del Tetrahidrocannabinol, comúnmente conocido como THC, no genera ningún cambio en el estado de la conciencia o de percepción en el cerebro. Es decir que el CBD por sí solo no es capaz de “colocar” y según estudios citados en la biblioteca médica medline plus es este componente, el CBD, es la sustancia que guarda los beneficios vinculados a calidad de vida y salud.

El CBD es recetado en muchos países para enfermedades degenerativas como: esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal y epilepsia. Es por eso, que no es raro que cada vez más personas se sumen a investigar y consumir los aceites naturales CBD. Según Google.es se realizan una media de 12 mil búsquedas al mes de la frase “aceite CBD ” y "aceite cannabidiol" en España y su tendencia ha visto un aumento del 100% desde 2019. Esto no ha pasado desapercibido para empresas como DUCREAMS, que dedican todos sus esfuerzos en investigación científica a aportar respuestas naturales, seguras y duraderas en la lucha contra patologías de grandes incidencias a las cuales el mundo se enfrenta día a día.

La gama de aceites CBD DUCREAMS, ha sido creada para combatir problemas como: ansiedad, dolor, insomnio y estrés de forma natural y sin riesgo de efectos secundarios. Dentro de sus productos más demandados se encuentran distintas fórmulas de aceites orgánicos, a partir de sustancias 100 % naturales como son el cannabidiol (CBD), melatonina, zinc o triptófano.

Su equipo en los laboratorios en Álava España se dedica a la investigación farmacéutica con el objetivo de mejorar productos que ya existen en el mercado, pero con el foco en nuevas metodologías para potenciar sus efectos. Sin perder de vista, lo que para ellos es un requisito indispensable en su negocio, la sostenibilidad y el bienestar social.

DUCREAMS se compromete desde el diseño, producción y lanzamiento de sus productos, trabajando con energías renovables y un packaging amigable con el medio ambiente

