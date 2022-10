Beneficios de ejercitarse junto a un entrenador personal

Si estás buscando mejorar de forma eficaz tu condición física, quizá te hayas planteado la conveniencia de utilizar los servicios de un entrenador personal, frente a la opción de entrenar por tu cuenta y riesgo.

De este tema hemos charlado con Javier González, un entrenador personal especializado en fitness, que presta sus servicios en el gimnasio Tres Cantos. Según este cualificado profesional, estas son las ventajas de ejercitarse bajo la batuta de un entrenador personal.

Se mejora la motivación y la se ajusta la exigencia

Los abandonos prematuros de la práctica deportiva son el principal problema de quienes se inician en una actividad física concreta.

En ocasiones, es la falta de motivación del practicante la que causa el paulatino abandono de la actividad. Normalmente, el proceso comienza postergando algunas sesiones. Y cada vez son más las sesiones postergadas, hasta que la persona claudica definitivamente.

En otras ocasiones, los abandonos están provocados por un nivel de autoexigencia demasiado bajo o demasiado alto. Si es demasiado bajo, el deportista no completa las series de ejercicios o las hace a medio gas.

Y si es excesivamente alto, sale extenuado del gimnasio y afronta cada sesión como un sacrificio insuperable.

El entrenador personal sabe cómo ajustar la exigencia a los niveles adecuados y cómo motivar a su pupilo para que acuda a la siguiente sesión de entrenamiento.

Se obtienen amplios conocimientos sobre la condición física propia y sobre nutrición

Un entrenador personal no solo está ahí para hacerte sudar, sino que compartirá contigo sus conocimientos, explicándote el porqué de cada ejercicio.

En adición, puedes aprender cómo ayudar a tu organismo a perder grasa o desarrollar músculo mediante la nutrición. Un buen entrenador personal siempre dispone de amplios conocimientos dietéticos y nutricionales.

Se establecen objetivos exigentes y alcanzables

¿Cuántas veces te has propuesto un objetivo y no lo has alcanzado o has abandonado la práctica deportiva?

Esto suele ocurrir cuando nos proponemos objetivos excesivamente exigentes o pretendemos que la práctica deportiva ofrezca resultados visibles demasiado rápido.

Con un entrenador personal jamás correrás ese riesgo: su formación le permite conocer cuáles son tus límites, fijando objetivos que puedas alcanzar sin necesidad de machacarte a base de ejercicio.

Los planes de entrenamiento se adaptan plenamente a la persona

Un entrenador personal se molestará en conocer a fondo tus problemas médicos o de forma física.

Basándose en tu edad, estado físico y estado de salud, diseñará un plan de entrenamiento totalmente personalizado y adaptado a tus necesidades.

Los horarios son flexibles

El entrenador personal siempre está a disposición de quien lo contrata: si un compromiso te impide acudir a una sesión de entrenamiento, tu entrenador encontrará un hueco o redistribuirá la carga de la sesión perdida en sesiones sucesivas.

Además, los hay que disponen de servicio online, por lo que puedes entrenarte en casa o suplir una sesión de gimnasio perdida con una tanda de ejercicios en tu propio domicilio.

Resultados superiores y más rápidos

En resumidas cuentas, quienes practican rutinas deportivas de la mano de un entrenador personal cualificado obtienen mejores resultados en sus entrenamientos.

Y no solo eso, sino que los efectos positivos del entrenamiento se manifiestan con mayor rapidez.