Berlin Jara ofrece toda su experiencia empresarial y personal en su primer libro Ren-Hacer

Es muy fácil dejarse engañar por falsos éxitos basados en imágenes increíbles en redes sociales y millones de seguidores, pero en estos tiempos en los que parece haber solución inmediata para todo, es importante conocer a las personas por su trayectoria y todo lo que han creado a lo largo de su vida.

En ese contexto, mencionar a Berlin Jara es hablar de una mujer emprendedora que, con apenas 32 años, ya tiene a sus espaldas el mérito de haber creado una cadena de 8 tiendas y un atelier a nivel internacional, una empresa de servicios integrales retail y una plataforma enfocada en impulsar el crecimiento de las personas a todo nivel (personal, profesional, negocios).

Muchas facetas de su inagotable capacidad creadora, algo que ha plasmado en su primer libro llamado “Ren-Hacer: Volver a ser para Crecer”, un testimonio de vida y de negocios en el que nos deja vivencias, lecciones, aprendizajes y sobre todo una experiencia real basada en su historia personal en el mundo de los negocios, mostrándonos lo que un emprendedor tiene que vivir en carne propia, como invertir dinero en un sueño y ser capaz de mantenerse y superar el fracaso cuando las cosas no funcionan.

La autora nos lleva así por un análisis completo del mundo de los negocios, pero desde una perspectiva muy humana, mostrándonos lo fácil que es mentir con perfiles irreales y cómo ahora lo más importante es la experiencia en su sentido más amplio: trayectoria, vivencias, interacción entre marcas y consumidores, cosas elementales que no deben perderse nunca, por más digitalizado y virtual que sea el mundo de ahora.

Berlin comenzó esta travesía a los 21 años y con todo lo aprendido logró construir una gran cadena retail con su primera marca de moda casual Bonbastik a nivel nacional, un atelier con su marca de gala Berlin Jara a nivel internacional, y ahora desea compartir toda esa experiencia con todo aquel emprendedor o empresario, desde el más pequeño hasta el más grande y con toda persona que busque crecer, transmitiéndonos la importancia del equilibrio en la vida.

“Pocas veces se pueden ofrecer vivencias tan claras y documentadas, que sirvan de ejemplo para quienes apuestan por un camino de emprendimiento o crecimiento y no quieran fracasar en el intento. En el texto se han combinado visión, pensamientos y reflexiones que van más allá de la empresa, que me sirvieron para encontrar mi perfil personal y mi objetivo profesional, mis convicciones y mi visión de futuro, no sólo basándome en ventas, si no en enriquecerme como ser humano” explica la autora.

Definitivamente estamos ante una historia sobre cómo aprender a crecer por encima de las adversidades. Y todo resumido en un método de crecimiento que ella misma ha comprobado y aplicado a través de los años.

Es así como Ren-Hacer “Volver a ser para Crecer”, va mucho más allá del libro. “No me considero escritora, simplemente plasmo una filosofía de vida que hoy es elemental para que las personas no se dejen influenciar por banalidades, pues lo más importante es la verdad que uno lleva dentro” sentencia Berlin.

Estamos entonces ante esta nueva filosofía de vida que, desde la experiencia real de Berlin Jara, nos ofrece una guía honesta y comprobada muy oportuna en tiempos de incertidumbre y caos; en épocas en las que vemos por delante nuevas realidades que nos llevan a todos a reinventarnos, a repensar quiénes somos y a dónde vamos. Definitivamente, una época en la que el camino correcto, parece ser “volver a ser para crecer”.