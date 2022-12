Bifeedoo explica por qué las gallinas deben comer pienso ecológico en formato harina grosera

Este tipo de pienso contribuye al funcionamiento natural de la molleja, además de ayudar a una mejor y más fácil digestión. Pero para que las gallinas no lo desperdicien, hay que administrar la cantidad aproximada que vayan a comer en el día. Si se puede repartir en dos veces mejor y siempre poner el pienso nuevo con el comedero vacío/COMUNICAE/

Este tipo de pienso contribuye al funcionamiento natural de la molleja, además de ayudar a una mejor y más fácil digestión. Pero para que las gallinas no lo desperdicien, hay que administrar la cantidad aproximada que vayan a comer en el día. Si se puede repartir en dos veces mejor y siempre poner el pienso nuevo con el comedero vacío

Es una realidad que gallinas son, sin duda alguna, la alegría del corral. Si se habla con gente que tenga gallinas, seguro que dirán que son sus "pequeñas" y sus "amores". La gallinas son animales sociables, cariñosos y reconocen a sus dueños. Pues ya se puede ver que con tanto cariño hacia ellas, lo lógico es querer lo mejor, el mejor sitio en el que puedan vivir y la mejor alimentación. Así, alimentarlas, con el pienso preparado para un buen desarrollo y una buena salud, es primordial para cuidarlas. En Bifeedoo, fabricantes de pienso ecológico, se ocupan de que las gallinas se alimenten con la mejor formulación de pienso ecológico, y se preocupan realmente de que se coman todo el pienso que se les ha preparado, para que consuman todos los nutrientes que necesitan para disfrutar de una buena salud. Es por ello que ofrecen al mercado y clientes, un pienso en formato harina grosera, o harina gruesa, que es ideal para que las gallinas se coman hasta la última migaja. A continuación exponen los beneficios del pienso harina grosera y cómo hacer que las gallinas se lo coman todo.

Los beneficios del pienso harina grosera o harina gruesa para gallinas

De forma natural las gallinas se alimentan de grano entero, y su sistema digestivo consta de molleja y estómago, y es allí, en la molleja, donde se muele el grano entero, un proceso que se produce gracias a las pequeñas piedrecitas que las gallinas picotean y que almacenan en ese órgano.

De este modo, el pienso ecológico en formato de harina grosera hace que la molleja trabaje de forma natural. Ofrecer a las gallinas un pienso demasiado molido hará que la molleja no realice su función de forma adecuada, con lo que la salud digestiva de la gallina no será óptima. Si por el contrario, el pienso es demasiado grueso, a las gallinas les cuesta más digerirlo y no aprovechan el 100% de los nutrientes que se les da.

Es por eso que con el grano en formato de harina grosera, se contribuye al funcionamiento de la molleja y la mejora de la digestión del alimento.

Cómo hacer que las gallinas se coman todo el pienso

Si se tienen gallinas, preocupa que se coman todo el pienso, no solamente los trocitos grandes.

En las partes más finas del pienso ecológico Bifeedoo están la mayor parte de unos nutrientes muy importantes. Es donde se encuentran el calcio, que es fundamental para la formación de la cáscara del huevo, las vitaminas, que intervienen en todas las funciones del organismo de las gallinas, y gran parte de la proteína que usan para la formación de la clara.

Si se quiere lograr que las gallinas se lo coman todo se debe:

Poner una cantidad de pienso que se vayan a comer hasta la siguiente ración.

Dar de comer más a menudo. Lo ideal es dos o tres veces al día, pero si no se puede, una estaría bien. Evitar repartir el pienso cada 3 - 4 días.

No poner pienso nuevo hasta que se hayan acabado el anterior.

Lo principal es que las gallinas se terminen todo lo que se les pone, para así no desperdiciar nada de la ración de pienso.

Fuente Comunicae