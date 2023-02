BioGX envía el primer lote de la plataforma de PCR en tiempo real pixl(TM) a laboratorios de EE.UU.

BioGX, proveedor mundial de soluciones de diagnóstico molecular sencillas desde 2007, ha anunciado el cumplimiento de múltiples pedidos iniciales de su plataforma portátil pixl™ de PCR en tiempo real a clientes de todo Estados Unidos, con planes inmediatos de ampliar la producción para satisfacer la demanda del mercado/COMUNICAE/

BioGX, proveedor mundial de soluciones de diagnóstico molecular sencillas desde 2007, ha anunciado el cumplimiento de múltiples pedidos iniciales de su plataforma portátil pixl™ de PCR en tiempo real a clientes de todo Estados Unidos, con planes inmediatos de ampliar la producción para satisfacer la demanda del mercado

"Estamos muy impresionados con la respuesta al lanzamiento de nuestra novedosa plataforma qPCR 'pixl'. Pixl está acelerando la validación y adopción de nuestros amplios paneles sindrómicos multiplex disponibles en nuestros exclusivos formatos liofilizados Xfree y Sample-Ready", afirmó Shazi Iqbal, Ph.D., CEO de BioGX.

El instrumento pixl es un equipo de PCR en tiempo real de sobremesa, de 4 canales y 16 pocillos que permite obtener resultados rápidos para lotes de hasta 16 muestras, con interpretación de resultados integrada en un dispositivo que ocupa el espacio compacto de un panel táctil. Anteriormente, en 2022, la FDA de EE.UU. autorizó el uso de la plataforma pixl con la prueba BioGX Xfree COVID-19 Direct RT-PCR EUA.

BioGX ofrece un amplio menú de paneles sindrómicos multiplex liofilizados para validación en laboratorio en la plataforma pixl, incluidos los ensayos Direct-Sample-to-Answer sin extracción: Xfree Human Monkeypox (hMPXV), Xfree HSV1/HSV2/VZV y Xfree Treponema pallidum (Sífilis). El formato del ensayo Xfree es compatible con la mayoría de los tipos de medios de transporte/recolección y puede validarse para una amplia variedad de recolecciones de muestras de pacientes.

Acerca de BioGX

BioGX es un proveedor líder mundial de reactivos liofilizados de PCR en tiempo real para diagnóstico molecular. BioGX, Inc, con sede en Birmingham, Alabama, y Dallas, Texas, y su filial BioGX B.V., con sede en Ámsterdam, Países Bajos, (colectivamente "BioGX"), operan en un entorno que cumple con las cGMP y está certificado según las normas de desarrollo y fabricación de dispositivos médicos ISO 13485. La tecnología patentada Sample-Ready™ es el núcleo de todas las ofertas de productos para pruebas moleculares clínicas, de seguridad alimentaria, de control de calidad farmacéutica y de calidad del agua. Los más de 60 productos PCR multiplex en tiempo real de BioGX se comercializan y venden en varios países a través de su Red de Distribución Global.



Para más información sobre BioGX, visitar BioGX.com.



Sample-Ready, Just Add Water, Xfree y pixl son marcas comerciales de BioGX, Inc.

Fuente Comunicae