BITCOIN Y BITCOIN CASH registradas en patentes y marcas por una tecnológica española

La titular en patentes y marcas de España OEPM es la tecnológica Española Danako Tech que lidera desde el año 2.015 diferentes proyectos basados en la nueva y disruptiva tecnologia Blockchain. Dicha tecnología ofrece a través de su "cadena de bloques" diferentes usos de aplicaciones que actualmente están comenzando a utilizar la mayoría de las empresas por su robustez y seguridad/COMUNICAE/

La titular en patentes y marcas de España OEPM es la tecnológica Española Danako Tech que lidera desde el año 2.015 diferentes proyectos basados en la nueva y disruptiva tecnologia Blockchain. Dicha tecnología ofrece a través de su "cadena de bloques" diferentes usos de aplicaciones que actualmente están comenzando a utilizar la mayoría de las empresas por su robustez y seguridad

Cada vez se vive más en un mundo cada vez más tecnológico donde difiere mucho del que la sociedad está acostumbrada. Un mundo disruptivo en donde la velocidad es más importante que el tamaño. En el mundo tradicional de los negocios se suele decir “el pez grande se come al pequeño” pero las nuevas tecnologías han dejado claro que no es así, y sería más correcto decir: “el pez más rápido se come al lento”

La empresa tecnológica Española Danako Tech, propietaria de la marca Bitcoin y Bitcoin Cash en España; ofrecerá gratuitamente licencias de uso para todos los proyectos/negocios que requieran el uso de las marcas y sean coherentes al uso de la misma dentro de un entorno tecnológico.

¿ Que ocurre cuando se busca un fin lucrativo diferente al tecnológico?

Aquellas solicitudes que no se adapten a la premisa de ser basados en tecnología Blockchain y/o derivados, deberán aplicar su uso con fines lucrativos. En el caso de aceptarse, el contrato se publicará en la plataforma y lo recaudado estará íntegramente disponible para proyectos tecnológicos que sean desarrollados en España y publicados a través de la plataforma que gestiona la marca. Blockchain ofrece transparencia, seguridad y contratos inteligentes que permite un sinfín de utilidades, algunas ya en funcionamiento y otras por nacer.

"Vamos a dar ejemplo y ofrecerla libremente a todos aquellos que quieran usarla correctamente", añadió la empresa responsable de la marca en España.

Para ello, se está trabajando en una plataforma pública y transparente donde se puede consultar todo lo relativo a la marca/patente Bitcoin y Bitcoin Cash: http://www.trademarkbitcoin.com, también se podrá realizar las solicitudes de uso. La tecnológica con base en el centro de Barcelona también ofrecerá al resto de usuarios acceso al uso de otros países inscritos en la plataforma.

La tecnológica Danako Tech ha contratado un bufete de abogados internacional, especialistas en patentes y marcas para la protección de las mismas, dando así protección a los países que se unen a la plataforma de gestión a la que ya se puede acceder en http://www.trademarkbitcoin.com

Fuente Comunicae