Brandtenders News cosecha 3 años de éxitos. La web de comunidad más activa de España de bartenders y marcas

Brandtenders News cosecha 3 años de éxitos con la web de comunidad mas activa de España de bartenders y marcas. La web de coctelería y tendencias da voz a las marcas y bartenders para generar contenido de calidad.

Desde que Sergio Garcia Calvo, creador y generador de proyectos offline como revistas especializadas en el sector bebidas durante más de 7 años, conoció las redes sociales y el alcance de internet, no ha dejado de visualizar el futuro en un sector muy sacrificado como es la hostelería.

La puesta en marcha de Brandtenders.news se asienta en un proyecto online editorial único en España, con una trayectoria muy reciente (Abril 2017). Su objetivo radica en potenciar las relaciones, entre sus lectores, las marcas y el sector bebidas con una visión clara, independiente y profesional.

Brandtenders.news es el punto de encuentro y de conocimiento de diferentes formas de vivir la cultura del coctel y un espacio donde se difunden los valores de las marcas y de los profesionales de la forma más inmediata posible. Para su socio Pablo Melian, creador de GinAndTwitts y dinamizador de eventos en el sector destilados de Europa comenta que "la experiencia difundida a través de buenos contenidos favorece el sector y fideliza, marcas, profesionales, clientes y distribución en 360 grados. Nos dimos cuenta que el mercado estaba demandando un medio del sector que fuera actual y que a la vez integrase a las marcas, los bartenders, los locales, distribución, marketing, ferias y eventos, formación,… y a la vez que tuviese dinamización en las redes sociales. Por ello Brandtenders.news es la opción para llegar donde fisicamente via online no pueden llegar los interesados en este sector".

Brandtenders.news apoya al colectivo de la hostelería y actúa como su medio de comunicación donde difundir y compartir los conocimientos, las recetas y todo aquello que ocurra cada día del año con información, novedades, etc.

El sitio web esta creado con secciones de fácil navegación que permite al usuario visitante enterarse de lo que más le interése en un solo click. Emisiones de la final de WorldClass México, Final Vodka Beluga en san Petersburgo y Sochi, Lisbonbarshow, Bar Convent Berlin, Perfect Serve Show Amsterdam o Fibar, Salon de Gourmets y Madrid Fusión en España son algunas de las ferias más importante en el sector, llevando los contenidos a la red y difundiendo on line para aquellos que no han podido ver in situ por distancia geográfica o por tiempo no pueden disfrutar de estos eventos.

Diseñada bajo un criterio “responsive” permite su visualización óptima en cualquier plataforma y dispositivo; Además la web ofrece a los usuarios la posibilidad de afiliarse de manera rápida y semanalmente las novedades del sector.

B-On: tendencias y novedades alrededor a la profesión para estar al día sobre lo más relevante de la profesión.

Networking y Eventos: una agenda y calendario actualizado con eventos del sector.

Pro: El más novedosos contenido para que los profesionales puedan adaptarse a la evolución y las necesidades del mercado, así como mantenerse al día.

Todos los contenidos generados se difunden por sus redes, si desean conocer más info podéis seguiros en facebook, twitter e instagram.

