El bróker online Libertex se convierte en el Socio Oficial de Trading Online del FC Bayern

Primer Socio de Trading Online para CFD y comercio de divisas del FC Bayern. El patrocinio, que se extenderá hasta 2025, incluye numerosas actividades, como la presencia regular en los canales de redes sociales del FC Bayern y en todos los partidos locales, a través de los tableros LED del Allianz Arena

Libertex, una de las principales plataformas de trading online y parte del Grupo Libertex, fundado en 1997, ha acordado una asociación de varios años con el club de fútbol más exitoso de Alemania. No solo es la primera vez que el FC Bayern trabaja con un Socio de Trading Online en el campo de CFD y del comercio de divisas (sector B2C), sino que, también, es la primera vez que Libertex patrocina un club alemán, junto con los compromisos ya existentes en la Premier League.

"Con más de 290.000 miembros, el FC Bayern es el club deportivo con el mayor número de miembros en todo el mundo. Al igual que su club, los aficionados están particularmente ávidos de éxito, pero, también, se muestran justos y sensatos después de las derrotas, hecho que nos impresionó", dice Michael Geiger, CEO de Libertex: "Estamos encantados de ser el socio oficial de trading online del club más exitoso de Alemania, con efecto inmediato".

Al combinar los vertiginosos y emocionantes mundos del fútbol y el trading, este acuerdo permite a Libertex compartir su amor por el juego y la sana competencia con sus millones de clientes. La identidad del FC Bayern representa una mentalidad ganadora extrema y una buena dosis de confianza en sí mismo, como refleja el lema: '¡Si quieres ganar, tienes que trabajar duro para lograrlo!' De forma similar lo hace el lema de Libertex 'Trade For More', como explica el CMO de Libertex Group, Marios Chailis: "Invertir también requiere una cierta cantidad de confianza en sí mismo, siendo consciente de que la arrogancia no tiene cabida en el trading y necesita adquirir el suficiente conocimiento para evitar tomar decisiones equivocadas. Es por eso que apoyamos a nuestros clientes en estos y otros puntos, por ejemplo, ofreciendo una cuenta demo y otros materiales educativos".

Andreas Jung, miembro de la junta de marketing del FC Bayern, ha afirmado: "Libertex es una empresa innovadora en un mercado global emergente. Esperamos desarrollar una asociación constructiva con una de las principales plataformas de trading online para inversores experimentados".

Como Socio Oficial de Trading online del FC Bayern, Libertex ahora formará parte de la publicidad perimetral LED en el Allianz Arena de Múnich y también tendrá una presencia habitual en los canales de redes sociales del FC Bayern.

Acerca de Libertex

Libertex forma parte del Grupo Libertex y es un bróker online que ofrece CFD negociables, cuyos activos subyacentes son materias primas, divisas, ETF, criptomonedas y otros.

A lo largo de los años, Libertex ha recibido más de 40 prestigiosos premios y reconocimientos internacionales, incluidos 'Mejor bróker de CFD de Europa' (Global Brands Magazine, 2022) y 'Bróker más confiable de Europa' (Ultimate Fintech Awards, 2021). Libertex es el socio comercial oficial en línea del FC Bayern y el Tottenham Hotspur FC, que reúne los emocionantes mundos del fútbol y el trading.

Desde su creación en 1997, el Grupo Libertex se ha convertido en un grupo diverso de empresas que atienden a millones de clientes de diferentes países del mundo.

La plataforma de negociación Libertex es utilizada por Indication Investments Ltd, una empresa de inversión chipriota regulada y supervisada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) con número de licencia CIF 164/12.

Para obtener más información sobre Libertex, visitar www.libertex.com

Advertencia de riesgo: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 62,2 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

