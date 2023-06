Byoode abre 'La Polvería', la tienda donde se podrá comprar el polvo más famoso de Instagram durante la semana del Orgullo

El polvo de la vida de cualquiera es una realidad, lo único que a lo mejor no es como se pensaba. Se podrá descubrir en la Pop Up que Byoode abrirá en el Mercado San Antón durante el MADO 2023/COMUNICAE/

Dentro de la acalorada y divertida agenda de planes que tendrán lugar durante la última semana de junio en Madrid con motivo del MADO 2023, hay un plan que merece la pena tener en el radar. Se trata de una pop up de Byoode, La Polvería, la primera tienda donde se podrá comprar "el polvo de tu vida", como afirman desde la firma cosmética y como explica su director de marca, Gerardo Peña. Una ingeniosa manera de jugar con el doble sentido de la palabra. ¿Malos pensamientos? Es justo lo que quieren, que la mente se vaya a los lugares más oscuros para luego sorprenderte con este polvazo que, quizás, es mejor que el que la imaginación planteaba. Eso sí, el polvo del que ellos hablan es exfoliante y, además, el producto más vendido de Byoode, por algo será.

"La acción tiene lugar en la semana del Orgullo, precisamente, para hacer apología de la libertad sexual y de poder ‘echar un polvo’ con quien se quiera y cuando se desee, siempre que sea de manera sana y consentida. La marca explica que, además, ‘tienen buen género’, un claim que aboga por que, sea cual sea el género con el que nos identificamos, hay que entender que todos son perfectos".

El polvo al que ellos se refieren -o no…- no es otro que Adzuki & Ragi Fantasy y es una fantasía, como su propio nombre ya indica en inglés. Muchos de los que lo han probado ya lo denominan ‘Sex in the face' por el placer que se siente al usarlo y por los grandes cambios que se notan en la piel al aplicarlo. El producto sigue la tendencia sostenible de la cosmética en seco y en su interior contiene alimentos un tanto exóticos para la sociedad actual, como las habas adzuki, ricas en saponinas, o la harina de ragi. También lleva polvo de arroz y dos ácidos, fítico y gluconolactona. ¿Qué se notará? Mucho gusto al aplicarlo, pero además verás cómo la piel se siente, después, mucho más luminosa, unificada y sin puntos negros. Pero no todo queda ahí, ya que "se puede aplicar en el rostro, en el cuerpo y en el cuero cabelludo", explica Gerardo Peña.

¿Cuándo y dónde?

La Polvería ofrecerá la posibilidad de conocer y comprar productos de la firma más allá de sus polvos exfoliantes. Estará abierta durante la semana del MADO 2023, concretamente del 27 de junio al 2 de julio, en horario de 12:00 a 21:00. ¿La ubicación? El icónico Mercado San Antón, ubicado en pleno barrio de Chueca, en el nº 24 de la calle de Augusto Figueroa.

Actividades con-ciencia

La marca aboga por la ciencia aplicada a la cosmética, pero también por la conciencia en cuanto a sus valores. La acción acompaña a otras actividades que tendrán lugar en el Mercado San Antón, donde se podrá disfrutar de un desfile de la mano de José Perea, de la pop up de Wananah Clothing con moda con toques gay friendly y de La Plumería, una tienda que pretende concienciar sobre la estigmatización de la pluma y el orgullo de poseerla, bajo el slogan ‘Contra la plumofobia, más pluma’.

