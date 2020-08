C-VoUCHER financiará los planes de PYMEs para adoptar la economía circular

C-VoUCHER es la primera iniciativa paneuropea que distribuirá una suma global de 15 000 € a las PYMEs que desarrollen planes de viabilidad que adopten el concepto de economía circular. El objetivo es remodelar y rediseñar las cadenas de valor lineales en circulares. 24 PYMEs seleccionadas serán invitadas a un programa de 3 meses de duración y tendrán acceso al apoyo de un experto en design thinking, así como sesiones de asesoramiento con expertos en captación de financiación/COMUNICAE/

El tres de agosto se lanza la segunda convocatoria para adoptantes del programa para la adopción de modelos de economía circular de C-VoUCHER. La convocatoria está abierta a PYMEs europeas —pertenecientes a los sectores salud, marino y marítimo, textil, agroalimentario y manufacturero— interesadas en desarrollar planes de viabilidad para transformar sus cadenas de valor de un modelo lineal a circular. La convocatoria permanecará abierta hasta las 17:00 del 30 de octubre (hora de Bruselas).

Las PYMEs seleccionadas formarán parte de un programa de aceleración para desarrollar soluciones circulares innovadoras, basadas en:

- Casos de éxito de otras PYMEs participantes en los dos programas de economía circular de C-VoUCHER, en el caso de que el perfil del solicitante sea similar al de otra PYME participante en el programa de aceleración.

- Nuevos modelos de negocio basados en la simbiosis industrial, incremento de la eficiencia en el uso de recursos materiales, eficiencia energética y uso de energías renovables, productos ecológicos, extensión del ciclo de vida de los productos, economía del rendimiento, economía compartida y de plataforma.

Las 24 empresas seleccionadas recibirán 15 000 € para cubrir los costes de participación en el programa y acceso a un programa de aceleración de hasta 3 meses de duración, el cual incluye:

- Asesoramiento durante un mes de un experto para el desarrollo de la fase creativa del plan de viabilidad.

- Soporte para la identificación de fondos adicionales para implementar el plan, a través de expertos en captación de financiación pública y privada.

Las PYMEs interesadas en adaptar las soluciones o modelos existentes y crear sus planes de viabilidad deben completar y enviar su solicitud antes del 30 de octubre de 2020 (17:00 CET).

C-VoUCHER es la primera iniciativa paneuropea, financiada por la Comisión Europea, cuyo objetivo es facilitar la adopción del concepto de economía circular para transformar las cadenas de valor lineales (cradle to waste) en modelos circulares (cradle to cradle®). El proyecto distribuye un total de 4,2 millones de euros a través de 4 convocatorias públicas para PYMEs.

El proyecto aprovechará un total de 6 millones de euros de financiación complementaria, proporcionada por inversores públicos y privados, para las pymes seleccionadas. También se desarrollará un "conjunto de herramientas de diseño circular regional" para incorporar esta metodología a otras regiones de la UE.

El consorcio de C-VoUCHER está formado por 13 socios de 6 países europeos (Polonia, Francia, España, Dinamarca, Rumanía y Suecia): FundingBox Accelerator, BLUMORPHO, Foreningen MADE, Lifestyle and Design Cluster, Green Ship of the Future Initiative, FundingBox Communities, Axencia Galega de Innovación, Agencja Rozwoju Mazowsza Spolka Akcyjna, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, [email protected] PARIS REGION, Tillväxtverket (Agencia Sueca para la Economía y Desarrollo de las Regiones) y Vejle Kommune.

Fuente Comunicae