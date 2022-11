Cactus, Drukatt, Hypervisoul y Wipass, startups y pymes ganadoras de la primera edición de los Premios Antena Trenlab sobre movilidad sostenible

Cactus, Drukatt y Wipass, ganadoras en la categoría de retos operativos, recibirán 40.000 euros. Hypervisoul, ganadora del "Keep it Open!", recibirá 30.000 euros. Gracias a esta dotación, las cuatro empresas participarán en un programa de aceleración de seis meses que incluye la posibilidad de testar la solución en el territorio de Mataró y el Maresme/COMUNICAE/

Los proyectos ganadores de la primera edición de los Premios Antena Trenlab se han dado a conocer este jueves en Mataró en el marco de la Noche del Emprendimiento. Se trata de unos galardones que han nacido de la colaboración entre Renfe, el Ayuntamiento de Mataró y el TecnoCampus con el objetivo de impulsar soluciones innovadoras que resuelvan desafíos del sector ferroviario.

Gracias a la dotación económica, que asciende a un total de 150.000€, las cuatro empresas ganadoras entrarán en un programa de aceleración de seis meses que incluye la posibilidad de testar la solución en el territorio de Mataró y el Maresme. En esta primera edición de los Premios Antena TrenLab se han presentado un total de 33 proyectos en las cuatro categorías abiertas.

Durante la entrega de premios, el director general de Desarrollo y Estrategia de Renfe, Manel Villalante, ha explicado que "las tres entidades que formamos parte de esta primera Antena TrenLab compartimos un objetivo común de interés público, como es el fomento de la innovación abierta, la creación de nuevas soluciones tecnológicas, la creación de ocupación local y la implicación de la ciudadanía de la comarca del Maresme en la creación de nuevos modelos de movilidad y de valores orientados a las mejoras medioambientales asociadas al transporte, apostando por su consecución por el cumplimiento de objetivos de igualdad de género".

Ganadores de la primera edición de los Premios Antena TrenLab

CACTUS, ganadora del premio Reto Operativo "Smart Railway Station"

El proyecto "Smart Rodalies" de la empresa CACTUS, con sede en Barcelona, ha sido el ganador en el Reto Operativo "Smart Railway Station", dirigido a impulsar soluciones tecnológicas en las estaciones para ofrecer a los clientes de Renfe Cercanías más información de valor sobre el entorno de sus desplazamientos.

El proyecto propone una red de dispositivos IoT y una plataforma tecnológica sostenibles con la capacidad de proporcionar información de interés en tiempo real a los pasajeros como pueden ser las características ambientales (CO2, temperatura, humedad, PMs para determinar la calidad del aire, VOC…), ocupación de los trenes y posición en tiempo real de los mismos que den información de valor tanto al operador como a los usuarios.

WIPASS, ganadora del premio Reto Operativo "Customer Happiness"

La startup Wipass, ubicada en el TecnoCampus de Mataró, ha sido galardonada con el premio Reto Operativo "Customer Happiness" en el que se buscaba ayudar a mejorar la interacción constante con el cliente e implementar mejoras en el servicio y en la operativa diaria de Renfe Cercanías.

Bajo el título "Experiencia Phygital", Wipass propone unificar la digitalización y acompañar al usuario desde el inicio hasta el final de su trayecto ofreciendo una experiencia única y conectada con Renfe. Y, al mismo tiempo, Renfe podrá obtener información relevante sobre la experiencia, interacción y satisfacción de los viajeros una vez finaliza el servicio.

La implementación de Wipass en las estaciones de Renfe y a los trenes de corta, media y larga distancia permitirá ofrecer información de valor sobre el entorno de sus desplazamientos, ofertas destacadas según su destinación, información turística de los alrededores e incluso ofrecer otros servicios. Además, durante el trayecto, el usuario podrá recibir información de interés como deficiencias, datos sobre la destinación o tiempo de llegada mediante las notificaciones push sin necesidad de descargar una aplicación.

DRUKATT, ganadora del premio Reto Operativo "3D Rail"

La empresa Drukatt, con sede en Rubí, ha sido la ganadora en el Reto Operativo "3D Rail", enfocado a introducir la tecnología de impresión 3D para su adopción en el sector ferroviario como alternativa competitiva y sostenible a los métodos de fabricación tradicionales.

Drukatt ha presentado un proyecto innovador en la fabricación de recambios industriales a través del diseño y fabricación aditiva en el menor tiempo posible. Quiere integrar todos los actores necesarios a través de formaciones i talleres que permitan generar un proceso de aprendizaje en relación a la impresión 3D.

HYPERVISOUL, ganadora del premio Reto Disruptivo "Keep it Open!"

El proyecto "Dear small train", de la startup Hypervisoul, con un equipo a caballo entre Badalona, Francia, Chile y USA, ha resultado ganador del premio Reto Disruptivo "Keep it Open!", que buscaba soluciones aun no implementadas ampliamente en el sector ferroviario basadas en nuevas tecnologías o tendencias disruptivas para el sector.

Hypervisoul desarrolla tecnologías para la implantación del primer sistema de gestión de tráfico para vehículos conectados y automatizados aprovechando los marcos tecnológicos que representan las nuevas redes de telecomunicaciones y los vehículos conectados y automatizados. La solución permitirá una movilidad con cero accidentes y cero congestión; tendrá un impacto positivo en el medioambiente y aportará riqueza económica a los territorios.

La startup propone adaptar su solución para operar flotas de vehículos ligeros y automatizados en líneas ferroviarias rurales y crear servicios de transporte a la demanda para viajeros y mercancías, convirtiendo estas líneas de tren en alternativas interesantes para la ciudadanía y los operadores de transporte como Renfe.

Proyectos con futuro

Las empresas ganadoras de los Retos Operativos recibirán 40.000 euros, mientras que la ganadora del Reto Disruptivo recibirá 30.000€. Esta aportación les permitirá desarrollar su proyecto a lo largo del programa de aceleración durante un máximo de seis meses y tener la posibilidad de testarlo en el territorio de Mataró y el Maresme.

Todas ellas tendrán acceso al parque TecnoCampus y un lugar de trabajo propio en la sede de la Antena TrenLab, ubicada en el mismo parque. Antena TrenLab nace en Mataró con la voluntad de convertir la ciudad en un Living-Lab, para testar y desarrollar proyectos empresariales alrededor de la movilidad sostenible.

Los proyectos ganadores estarán asesorados por una red de expertos y mentores en movilidad durante el programa de aceleración que empezará el 15 de enero de 2023. También se dará apoyo en la búsqueda de inversión, así como en la promoción del proyecto.

