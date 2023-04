La calidad del WiFi condiciona el éxito o el fracaso de los eventos y ferias comerciales

El WiFi de última generación, suministrado por CRYO Technology, sobre la tecnología de Ruckus Networks, distribuida en España por Wifidom, aseguró el éxito del Encuentro anual de la Comunidad Profesional para la Transformación Educativa, GEG SPAIN Madrid 2023/COMUNICAE/

El WiFi de última generación, suministrado por CRYO Technology, sobre la tecnología de Ruckus Networks, distribuida en España por Wifidom, aseguró el éxito del Encuentro anual de la Comunidad Profesional para la Transformación Educativa, GEG SPAIN Madrid 2023

El WiFi de calidad es una pieza clave para el éxito de cualquier actividad empresarial, sin embargo, sigue siendo una asignatura pendiente en muchos de los eventos que se celebran en España. A menudo, el WiFi de calidad es el gran ausente en eventos corporativos, ferias comerciales y conferencias, algo inasumible en una sociedad digital, donde la conectividad de calidad a Internet se da por hecho y esencial para la mayoría de las actividades.



Si la conexión a Internet no es confiable y rápida, los asistentes se frustran y la reputación de los organizadores se tambalea. Un WiFi potente y de calidad no solo permite a los asistentes navegar por Internet y conectarse a aplicaciones y servicios en línea, también facilita la colaboración y la interacción en tiempo real, lo que mejorará la experiencia de los usuarios y la percepción de calidad del evento.



El WiFi de última generación, suministrado por CRYO Technology, sobre la tecnología de Ruckus Networks, distribuida en España por Wifidom aseguró el éxito del Encuentro anual de la Comunidad Profesional para la Transformación Educativa, GEG SPAIN Madrid 2023, celebrado en el Polideportivo Antonio Magariños, de Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, donde entrena y juega el equipo Estudiantes de baloncesto.



Especialista en soluciones informáticas y de telecomunicaciones, CRYO Technology desplegó en una semana una Red Segura, sin errores ni interferencias, y potente, que permitía el Streaming del evento y facilitaba la Conectividad de los talleres. La tecnología elegida fue la de los AP R610 y AP R510 de Ruckus, suministrados por Wifidom. Durante el evento, cerca de 300 asistentes estuvieron conectadas a una red de última generación, que ofreció conectividad rápida y sin cortes tanto para el streaming del evento como para 26 talleres simultáneos disponibles para los asistentes.



El programa incluyó la realización de 26 talleres y numerosas ponencias de grandes profesionales del sector como Gonzalo Romero, head of Google Education Spain y Miguel Ujeda, líder de GEG Spain y director de Innovación de Colegio Mirasur. También contó con la presencia de los principales partners del sector tecnológico como Google for Education, Lenovo, aulaplaneta, hp with Intel y semic, entre otros.



Para garantizar una conectividad óptima, se instalaron 10 puntos de acceso Ruckus que daban cobertura en todo el pabellón deportivo. En la zona principal, donde se concentraron la mayoría de los asistentes y se realizó el streaming del evento, se colocaron dos unidades del AP de Interior Ruckus R610, que permitió la conexión a Internet de unas 200-300 personas sin interrupciones y con una alta velocidad de navegación.



En los dos pasillos donde se llevaron a cabo talleres - 10 aulas por pasillo- se utilizó un AP Ruckus Networks R510 por cada dos aulas para garantizar una cobertura completa. En total, se usaron 10 AP de Ruckus para brindar una experiencia de conectividad sin interrupciones a todos los asistentes al evento.



"Gracias a la tecnología Ruckus, se pudo asegurar una conectividad confiable y de alta calidad en el evento con una experiencia de usuario inmejorable. Una red actualizada siempre en la última generación tecnológica. Es una garantía de éxito y seguridad", afirma Carlos Rayo, CEO de Cryo Technology.

