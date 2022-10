‘Cambio de armario solidario’, arranca la campaña que fomenta la donación de ropa de cara al invierno

Por cuarto año consecutivo, el equipo de Tablón de Anuncios pone en marcha su campaña anual en beneficio de las personas en riesgo de exclusión social/COMUNICAE/

‘Si tienes ropa de abrigo que no vas a usar, no la tires, dónala. El frío no pasa de moda’, es el lema con el que Tablón de Anuncios pone en marcha, por cuarto año consecutivo, la campaña ‘Cambio de armario solidario’, que busca beneficiar a las personas más vulnerables con la donación de ropa en buen estado de cara al invierno, que los expertos prevén económicamente muy complicado este 2022.

El propósito de la campaña es que la mayor parte de la población posible se conciencie de la cantidad de personas en riesgo de exclusión social que necesitarán de ropa adecuada para afrontar la próxima estación, así como evitar que toneladas de prendas y residuos textiles acaben en vertederos, ayudando de forma muy positiva al medio ambiente, a través de la economía circular, y reduciendo la huella de carbono individual.

La campaña liderada por el portal de clasificados donde cada día se publican más de mil anuncios, tablondeanuncios.com, se encuentra dentro de su proyecto pionero de donaciones, creado para que los usuarios del portal puedan donar aquellos enseres que ya no necesitan, desde ropa hasta libros o muebles. La primera vez que se puso en marcha la campaña ‘Cambio de armario solidario’, en el año 2019, se recogieron más de 500 kilos de ropa de abrigo que fue gestionada por las distintas ONGs y asociaciones benéficas que colaboran para su distribución entre las personas que más lo necesitan.

Este año la campaña cobra especial relevancia pues la pobreza en España se sitúa en un porcentaje de población de un 27,8%, la tasa más alta desde el año 2016, lo que evidencia la necesidad de arrimar el hombro. Por ello, desde el equipo de Tablón de Anuncios destacan que "llevan unos años en los que la pobreza está castigando de forma muy dura a la población. La pandemia y la crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania ha hecho que la inflación aumente y este año hay que intentar unir fuerzas para que se corra la voz de la campaña y se donen las máximas prendas de abrigo posibles".

Según Mamen Caamaño, coordinadora del proyecto de donaciones de Tablón de Anuncios, "desde que nació la campaña más de 100 asociaciones benéficas y ONGs del país colaboran activamente en su ejecución. Cada una de ellas se deja la piel para intentar ayudar a las personas que están pasando por un mal momento en su vida. Desde aquí se agradece la gran labor que hacen". Entre ellas destacan Madre Coraje, Piel de Mariposa, Otro mundo es necesario, Fundación CUDECA, EMAÚS, etc.

¿Cómo se puede donar la ropa?

El funcionamiento para donar es muy sencillo e intuitivo: el usuario rellena, desde la página de donaciones, un formulario con la ropa que quiere donar y a continuación elige la asociación más cercana a su lugar de residencia y que esté disponible para recoger las prendas.

En ese momento, la ONG recibe un correo con los productos donados y con los datos de contacto para que entre ellos acuerden la entrega como mejor les convenga. De este modo las donaciones se gestionan directamente entre ellos sin que haya problemas de logística.

¿Qué tipo de ropa es la que se puede donar?

La idea del proyecto es que se donen prendas usadas, pero si es ropa nueva con etiquetas, también es bienvenida. La ropa debe de estar limpia y en buenas condiciones. Si la prenda tiene botones o cualquier otro complemento no deben de faltarle, y si tiene cremallera ésta debe funcionar. "Básicamente se trata de tener empatía y saber que la ropa va a ser usada por otra persona, por lo que debe estar en el mejor estado posible", destaca la organización.

Las prendas que más demandan las asociaciones son ropa de abrigo (tanto de adulto como infantil) y ropa de hogar como mantas y sábanas para el invierno.

¿Qué otros productos se pueden donar?

Además de las donaciones de ropa de abrigo, que es el fin de esta campaña, en el área de donaciones de Tablón De Anuncios también se pueden entregar otro tipo de artículos, aunque no se permiten donaciones monetarias.

Las donaciones que más se realizan y que recogen las ONGs son ropa y calzado, muebles, libros, juguetes, alimentos (no perecederos) y productos de puericultura. Hay productos menos demandados pero que también es posible donar y que son muy bien recibidos como: bicicletas, videoconsolas, gafas graduadas,…

Además, hay la posibilidad de donar todo aquello que mascota no necesita ya que en el proyecto también participan refugios y asociaciones protectoras de animales de todo el país. Si tienes alimento de mascotas, medicamentos, textil y rascadores y no lo usas, dónalos.

Sobre el proyecto de Tablón de Anuncios

El proyecto de donaciones surgió como una necesidad. El equipo de este portal de anuncios detectó que los usuarios, en ocasiones, lo usaban para regalar cosas en vez de venderlas. Por aquel entonces, la plataforma trabajaba en un listado semanal de mercadillos solidarios que se celebraban en toda España, con lo que ya había nacido una relación con algunas ONGs.

Así fue cómo se decidió crear una plataforma online en la que los usuarios particulares pudiesen hacer donaciones de enseres directamente a fundaciones interesadas en recoger los productos para entregarlos a las personas más vulnerables.

Si se necesita ropa este año porque la economía de casa es ajustada, se puede aprovechar el cambio de armario para ganar un dinero extra en casa vendiendo de segunda mano lo que ya no te queda bien o ha pasado de moda.

Según los datos recogidos por los usuarios de tiendas de ropa usada se ganan 60€ de una forma muy sencilla vendiendo. Las prendas a la venta en Tablondeanuncios.com estarán a la vista de los cuatro millones de usuarios que tiene el portal.

