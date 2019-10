Camplify da el salto a España desde las Antípodas

La mayor comunidad de intercambio de caravanas de Australia y Reino Unido elige España para continuar con su expansión por Europa y, ayudar a los propietarios españoles de vehículos caravaning a ganar entre 10.000€ y 20.000€ al año/COMUNICAE/

Camplify, la mayor plataforma de alquiler de vehículos caravaning líder en Australia y Reino Unido elige España para continuar con su plan de expansión por Europa.

A diferencia de una compañía de alquiler tradicional o de renting, Camplify es una plataforma colaborativa que conecta de forma segura a los viajeros con miles de caravanas, autocaravanas y campers de su vecindario, y que más próximos están de ellos, para reservar su próxima aventura al aire libre. Pero, los aventureros y los caravan lovers no son los únicos que se pueden beneficiar de Camplify; los propietarios de vehículos caravaning pueden convertirse en “furgo-emprendedores”. Pueden alquilar su vehículo caravaning mientras no se está utilizando y obtener grandes ingresos adicionales.

Cada año, los propietarios de vehículos caravaning gastan miles de euros en matriculaciones, seguros, aparcamiento y mantenimiento. Muchos gastos para que el propietario solo pueda disfrutar de su máquina de libertad un par de veces al año. Cada hora que se quedan sin usar cuesta dinero. Y ahí es donde entra Camplify, una solución muy sencilla, reconocida internacionalmente por su proceso de reserva seguro y flexible, para ayudar a aliviar la carga financiera de los propietarios de vehículos caravaning, y donde el intercambio de experiencias forma parte del ADN de su negocio inspirando a los exploradores de todas las edades a disfrutar de miles de aventuras al aire libre.

Hasta la fecha, Camplify ha conseguido que los propietarios de vehículos caravaning registrados en Australia y Reino Unido ganen más de 12 millones de euros, a una media de entre 10.000€ y 20.000€ al año. En cuatro años de vida, ha conseguido alcanzar los 46.000 usuarios, 3.500 vehículos de acampada registrados y ha permitido a viajeros de todo el mundo pasar más de 450.000 noches bajo las estrellas.

“Con la industria local ya prosperando, esperamos impulsar a que a los propietarios de vehículos de acampada del país se conviertan en #furgoemprendedores y ayudar a autónomos y pequeñas empresas de alquiler para que sus negocios prosperen como es el caso Rumbotierra, nuestro primer colaborador local”, declara Justin Hales, CEO de Camplify.

En palabras de Jaime González de Rumbotierra, los primeros furgo-emprendedores de Camplify en España, “aunque los comienzos son difíciles, también ofrecen oportunidades y tanto Camplify como Rumbotierra iniciamos simultáneamente caminos paralelos. En este sentido, queremos dejar atrás el concepto de simplemente alquilar una autocaravana, para ir un paso más allá, creando experiencias personalizadas, prestando el mejor servicio posible”.

“Dar la oportunidad a otras personas de vivir experiencias inolvidables es algo que nos hace muy felices pues la mayoría de nuestros clientes no han hecho antes un viaje así”, apunta Espe de Diego de Rumbotierra. “El caravaning es un modo de vida que no cualquier persona tiene la oportunidad de disfrutar y la libertad de movimiento que da viajar en una casa con ruedas, poder llegar a cualquier punto y cada día amanecer, desayunar, comer, cenar o dormir en lugares diferentes no se podría hacer de otra forma. España por su pluralidad de culturas, ofrece la oportunidad de recorrer lugares muy diferentes pero muy cercanos en distancia, por ello es una gran oportunidad para viajar en vehículos caravaning”.

Un estímulo para la España Vaciada

El modelo de Camplify es un buen ejemplo de economía colaborativa pues facilita el acceso a servicios y productos, -en este caso del ámbito del caravaning-, y proporciona ahorro a sus usuarios. Además, potencia el contacto con gente local, y ayuda a disfrutar de nuevas experiencias y vivencias sin depender de los servicios tradicionales.

De hecho, Camplify llega ahora a España con el compromiso de apoyar el turismo regional animando a los viajeros a explorar algunas de los rincones desconocidos de España, y descubriendo e impulsando la economía local en la España Vaciada, al tiempo que elimina la presión de los destinos turísticamente masificados.

Con este objetivo común, Camplify y la Asociación de los Pueblos más bonitos de España se han aliado para fomentar un turismo comprometido, responsable y colaborativo en el que los viajeros puedan descubrir y disfrutar del patrimonio de España; y a la vez, contribuir a la economía local y al desarrollo de nuevas oportunidades en zonas rurales.

En palabras de Justin Hales, CEO de la compañía: “Estoy tremendamente ilusionado con la llegada de Camplify a España como nuestro primer destino en el continente europeo y con muchas expectativas hacia la gran comunidad de amantes del caravaning que tiene España. Más allá del alquiler de vehículos caravaning, queremos incentivar a los usuarios a explorar e impulsar el #caravaninglove. Un turismo itinerante accesible a todos, con nuestro compromiso por educar e inspirar a los nuevos arrendatarios y futuras generaciones de caravanistas sobre la importancia de practicar un turismo responsable”. Añade Justin Hales “es un lujo para nosotros comenzar en este país de riqueza natural y patrimonial extraordinarias colaborando con la asociación Los Pueblos más Bonitos de España, un referente en la promoción y apoyo por los destinos turísticos de calidad, de la llamada España vaciada”.

Por su parte, Francisco Mestre, presidente de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, añade que, “nuestra asociación surge desde el convencimiento y la necesidad de destacar la importancia de la infinidad de pueblos maravillosos que conforman la geografía de nuestro país, muchos ubicados en la España vaciada. Es en este punto donde rápidamente hemos conectado con Camplify y con su sentido de comunidad, ya que creemos que el turismo caravaning es el mejor medio para descubrir esas zonas que se alejan de los paquetes y rutas turísticas. Ambos tenemos un objetivo común: un turismo comprometido, responsable y colaborativo en el que a los viajeros puedan descubrir y disfrutar de nuestro patrimonio; y que a la vez contribuya a la economía local y al desarrollo de nuevas oportunidades en zonas rurales.”

El boom del caravaning

El desembarco de Camplify en España da respuesta al “boom” del sector de “caravaning” en nuestro país, en el que la demanda de vehículos de acampada de alquiler está superando la oferta existente por segundo año consecutivo. Según la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), el parque móvil actual es más de 50.000 autocaravanas; y las matriculaciones de vehículos caravaning hasta agosto de 2019 aumentaron un 26% respecto a 2018 y en este mismo año, se dispararon un 352% con respecto al mismo periodo de hace cinco años (2013); y con respecto a las campers, el número de matriculaciones se incrementó un 243% entre 2018 y 2019.

Asimismo, en España, se han cuadruplicado en menos de una década las áreas habilitadas para autocaravanas, campers y caravanas. Según los últimos datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística) cuenta con 1183 campings, muchos de ellos, entre los mejores de Europa.

Pese a que la demanda es alta, los gastos que implica la propiedad de un vehículo de acampada, teniendo en cuenta que su tiempo de uso medio al año es solo 6 semanas al año, es muy alto. Sin embargo, Camplify ha llegado para ofrecer una nueva forma de aliviar la carga de estos gastos convirtiendo al propietario de una autocarvana, camper o caravana en furgo-emprendedor.

Previsiones en España

En España, Camplify prevé invertir 1,2 millones de euros durante el primer año. Además, ha designado un presupuesto importante a crear contenido local relevante para el mercado, así como información educativa y de turismo responsable para sus arrendatarios.

Para finales de 2021, se espera haber construido una comunidad de amantes del caravaning en España y contar con unos 1.700 vehículos en la plataforma. Para este momento, se prevé haber ayudado a los viajeros españoles a disfrutar de 120.000 noches bajo las estrellas, y tener muchas historias de éxito de propietarios logrando un promedio de 120 noches reservadas al año.

El viaje de Camplify

La idea de crear Camplify surgió del amor del CEO Justin Hales ((nacido en Newcastle, Australia) por los vehículos de acampada y la nostalgia de sus vacaciones cuando era niño. Hace 5 años, barajando opciones para unas vacaciones, dio con la necesidad de una plataforma focalizada en propietarios y los usuarios que quieren alquilar de forma segura.

En sus inicios contó con el apoyo de un acelerador de negocios locales para startups y a los tres años de su fundación, inició un plan de expansión, llegando a Reino Unido en abril de 2018; y a Nueva Zelanda en julio de 2019. Ahora es el turno de España.

"Baja de la nube y súbete al caravaning. Ya no te hace falta soñar con tu viaje perfecto porque Camplify lo hace realidad, además mejor vas por carretera y disfrutando del paisaje".

Buscar una aventura diferente en contacto con la naturaleza o encontrar nuevas formas de ingresos ahora es más fácil gracias a Camplify.

Sobre Camplify

Camplify nace con el objetivo de hacer el "Van Life" más accesible para todos. Es la comunidad de caravanas y autocaravanas más grande y fiable de Australia y Reino Unido. Desde su lanzamiento en 2015 ha conectado turistas con miles de vehículos de acampada para disfrutar de 250.000 noches bajo las estrellas y permitiendo a más de 3.500 propietarios de furgonetas aumentar sus ingresos entre 10.000 y 20.000 € al año.

