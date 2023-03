Cancelar la multipropiedad, Catalina Arroyo, la abogada que lo hace fácil y rápido

La abogada experta en nulidad de contratos de multipropiedad, está ayudando a los multipropietarios a liberarse de contratos injustos en complejos turísticos vacacionales/COMUNICAE/

La abogada experta en nulidad de contratos de multipropiedad, está ayudando a los multipropietarios a liberarse de contratos injustos en complejos turísticos vacacionales

El despacho de abogados Reclamalia cuenta con una experta en nulidad de contratos de multipropiedad que está ayudando a los propietarios a recuperar su dinero y liberarse de contratos a perpetuidad en complejos como Ogisaka Garden, Playa Romana, Sunset Beach, Parque Denia y Alanda Club entre otros.

La compra de una semana de multipropiedad fue una experiencia complicada y costosa para muchos propietarios que cayeron en la trampa de acuerdos poco claros y promesas vacías. Afortunadamente, hay una abogada experta en nulidad de contratos de multipropiedad que está ayudando a los propietarios a recuperar su dinero y liberarse de contratos injustos a perpetuidad. Catalina Arroyo, del despacho de abogados Reclamalia, ha estado trabajando en casos de multipropiedad durante años y ha desarrollado una reputación sólida como experta en el campo. Su enfoque se centra en ayudar a los clientes a entender sus derechos y en encontrar soluciones prácticas que les permitan liberarse de sus contratos.

Arroyo ha ayudado a muchos propietarios de multipropiedades a salir de sus contratos de manera efectiva, utilizando su amplia experiencia en derecho de consumo y su conocimiento de las trampas contractuales que a menudo se utilizan en los acuerdos de multipropiedad. En particular, Arroyo ha trabajado con afectados por la multipropiedad de toda España, dónde numerosas empresas comercializadoras estaban afincadas y se producían los hechos.

"Mi objetivo es ayudar a los propietarios de multipropiedades a comprender sus derechos y a encontrar formas de liberarse de contratos injustos", dice Arroyo. "He visto demasiados casos en los que los propietarios han sido engañados por promesas vacías y contratos poco claros. "Mi objetivo es lograr la anulación judicial de estos contratos y facilitar la desvinculación de los propietarios, garantizando un proceso justo y transparente, sin preocupaciones innecesarias", manifiesta la abogada.

En 2015, el Tribunal Supremo reinterpretó la Ley de Multipropiedad del 98, permitiendo la nulidad de los contratos a perpetuidad. Catalina Arroyo es una abogada experta en la nulidad de estos contratos y ha ayudado a muchos propietarios a recuperar las cantidades que han pagado gracias a esta sentencia. Además de centrarse en la liberación de los contratos injustos de multipropiedad, Catalina Arroyo y su compañero Ávaro Caballero García trabajan incansablemente para garantizar que los multipropietarios reciban el reembolso que merecen por estos contratos abusivos.

Reclamalia Abogados, el despacho en el que trabaja Arroyo, se dedica a ayudar a los consumidores a defender sus derechos en diversas áreas, incluyendo el derecho bancario, las cláusulas suelo, el derecho a la privacidad y la protección de datos, entre otras.

Impagos de las cuotas de multipropiedad

Desafortunadamente, muchos propietarios de multipropiedades no solo se enfrentan a contratos injustos, sino también a demandas judiciales por cuotas de mantenimiento que no conocían en su momento. En algunos casos, los clientes afectados han sido demandados mediante un monitorio por estas cuotas de mantenimiento, que nunca se mencionaron en el momento de la compra y de las que no se les informó que existía una obligación de pago. Es por eso que es crucial buscar asesoramiento legal en casos de multipropiedad para comprender completamente sus obligaciones y derechos y evitar caer en trampas contractuales que puedan ser costosas y perjudiciales. Catalina Arroyo puede ayudarte a encontrar soluciones justas y prácticas para liberarte del contrato de multipropiedad y recuperar el dinero que has pagado.

Aún pudiendo recuperar el dinero, los afectados por la multipropiedad en muchos casos solo quieren desvincularse para dejar de pagar la cuota de mantenimiento.



Fuente Comunicae