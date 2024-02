CAREL@MCE 2024: STone, la nueva frontera en programación HVAC/R

CAREL presenta STone, la nueva herramienta de programación para afrontar los desafíos específicos del mercado HVAC/R/COMUNICAE/

CAREL presenta STone, la nueva herramienta de programación para afrontar los desafíos específicos del mercado HVAC/R

En el mundo de la programación de sistemas HVAC/R, la constante evolución de las tecnologías requiere soluciones avanzadas e innovadoras. En respuesta a esta necesidad, CAREL presenta STone, la nueva herramienta de programación diseñada para afrontar los desafíos específicos de los programadores de software en el mercado HVAC/R.

STone representa la nueva frontera de la programación: es la solución óptima para acelerar el proceso de desarrollo de software, con características que agilizan la programación y facilitan la colaboración entre diferentes desarrolladores, al mismo tiempo que garantiza la calidad y la eficiencia del resultado final. STone es una herramienta esencial para los programadores que desean desarrollar soluciones de software de forma rápida y eficaz: las nuevas funciones de prueba, depuración y simulación revolucionan la forma en que se desarrolla y prueba el software. La validación rápida y continua permite a los equipos reducir el tiempo necesario para completar proyectos complejos, eliminando la frustración que conlleva la revalidación constante del software.

STone es compatible con una amplia gama de controladores programables CAREL. Esto maximiza las inversiones en software, garantizando flexibilidad y optimización a largo plazo. Al anticipar las necesidades de programación futuras, ofrece una base preparada para el futuro para respaldar tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial y sistemas de simulación avanzados.

La herramienta no se limita a gestionar las fases de desarrollo, prueba y validación del software de la aplicación, sino que está diseñada para soportar el sistema durante todo el ciclo de vida útil de la unidad, simplificando las actividades de puesta en marcha y mantenimiento, tanto local como en remoto. También presta especial atención a la seguridad informática, protegiendo los controles programables de CAREL de accesos no autorizados y manipulaciones no deseadas, garantizando así la integridad de los procesos industriales y la seguridad de las operaciones diarias.

"STone no es solo un software de desarrollo, sino una herramienta completa para afrontar los desafíos de la programación moderna", ha comentado Simone Grisenti, CAREL Group Marketing Manager HVAC Commercial. "Con STone, los programadores pueden centrarse en actividades de mayor valor añadido y adoptar nuevas tendencias tecnológicas, mejorando la colaboración en equipo y desarrollando soluciones de software de alta calidad de manera eficiente".

