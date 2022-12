Carlos Gavira, la clínica dental de referencia en Campo de Criptana

La Clínica Dental Carlos Gavira y Colaboradores es una clínica realmente especial, dado que nace de la importancia que Carlos otorga a las relaciones personales, el compromiso y la lealtad por el trabajo bien hecho/COMUNICAE/

Carlos Gavira es un odontólogo nacido en Alcázar de San Juan, un municipio ubicado en el noreste de la provincia de Ciudad Real. Tras su formación en odontología y su especialización en cirugía oral en Madrid, Carlos decidió volver a su entorno para abrir su propia Clínica Dental en Campo de Criptana.

Desde el primer momento, Carlos contó con la ayuda de su hermano, el Dr. Fernando Gavira y de sus dos mejores amigos de la facultad de odontología; Dr. Pablo Fraile y Dr. Carlos Sánchez. Gracias a la confianza que tenía en ellos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pudo incorporar a la clínica los tratamientos de odontopediatría, estética dental, odontología conservadora y ortodoncia.

Según explica Carlos; confianza, calidad y lealtad como base para seguir creciendo a través de conseguir la satisfacción de los pacientes. Es posible que este lema no sea muy original, pero, según asegura Carlos, en este caso no se trata de palabras vacías. Si no del "leitmotiv" que realmente mueve toda la actividad diaria de la clínica.

En palabras de Carlos: "no se trata solo de que el paciente reciba la mejor calidad de tratamientos de salud dental, sino que también debe tener una experiencia que realmente sienta de forma consciente de que está en el lugar adecuado. El objetivo es que el paciente perciba que, en la clínica de Carlos Gavira, le van a cuidar de forma excepcional, teniendo en cuenta hasta el último detalle".

Para cumplir con este objetivo de satisfacción total por parte del paciente, el equipo de Carlos Gavira ha creado una serie de protocolos médicos y atención al paciente, que se aplican de forma estricta y que también, se mejoran continuamente. Además, en la clínica del Dr. Gavira no solo se cuida al paciente, sino que también se tiene el mismo mimo al personal de la clínica y también a los colaboradores externos, como por ejemplo los laboratorios dentales con los que trabaja.

Además, la Clínica Dr. Carlos Gavira en Campo de Criptana, cuenta con todos los medios técnicos para considerarse una clínica especializada en odontología digital, ya que dispone de dos microscopios dentales y escáner intraoral. Todo ello para conseguir la máxima eficacia en los tratamientos y un sinfín de pequeños detalles hacen más cómoda la experiencia del paciente.

Gracias a este nivel de autoexigencia, la Clínica Carlos Gavira y Colaboradores se ha convertido en una de las clínicas de referencia en la comarca de la Mancha Alta y destaca por sus cirugías preprotésicas, implantes de carga inmediata e implantes cigomáticos.

