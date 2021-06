Las casas de apuestas se preparan para la Eurocopa

A días de empezar la Eurocopa 2021, las casas de apuestas lo tienen todo a punto para realizar las apuestas para esta edición de la competición de selecciones que se disputa en el viejo continente, la más importante por países junto a la Copa América después del Campeonato Mundial.

En las casas de apuestas colombianas ya puedes encontrar los mercados para esta competición que se iniciará el próximo día 11 de junio con el Turquía-Italia en el Olímpico de Roma y que, de manera excepcional, se disputará en varios países europeos en lugar de tener una sede fija.

Eurocopa 2021

La principal característica de esta edición de la Eurocopa será que, por primera vez, no tendrá sede fija y se disputará a lo largo y ancho del continente europeo.

A pesar de que la pandemia ha hecho reorganizar países y sedes, finalmente estos serán los escenarios donde se dilucidará cuál es la mejor selección europea: el Arena de Múnich, el Olímpico de Bakú, el Parken Stadion de Copenhague, el Púskas Aréna de Budapest, el Handem Park de Glasgow, el Olímpico de Roma, La Cartuja de Sevilla, el Johan Cruyff de Ámsterdam, el Arena de Bucarest, el Krestovsky de San Petersburgo y Wembley en Londres.

Una fiesta del fútbol europeo que, literalmente, recorrerá toda Europa.

Apuestas a ganador

Por supuesto, el mercado principal para esta Eurocopa es el del vencedor final del torneo, y se puede asegurar que nunca antes había habido tantos equipos que optaran al triunfo final. Como apunte, decir que, en la mayoría de las casas de apuestas hay hasta siete equipos por debajo del 10 a 1 en cuotas, lo que da una idea de lo abierto que estará el campeonato.

Para todas ellas el principal favorito en las apuestas es Francia, actual campeón del mundo, pero hay varias selecciones que están a rebufo de los galos, e incluso no se puede descartar a otras selecciones que están más lejos en las cuotas.

Pongámosles cifras al asunto.

Francia es para las casas de apuestas el principal candidato a llevarse el título. Teniendo como referencia varias webs y haciendo una media rápida, nos encontramos con que una victoria de los potentes bleus de Deschamps, Mbappé, Benzema, Griezmann y compañía se pagaría unos 5.50 a 1.

Pero, como decíamos, hay varias selecciones que están al acecho para levantar esta Eurocopa 2021. Una de ellas es Inglaterra, que, esta vez sí, ha conseguido reunir un gran elenco de jugadores y aspira más que nunca a un éxito que, además, se produciría en casa, en Wembley, lugar donde se va a disputar la final. El campeonato inglés se pagaría más o menos 6 a 1, no muy lejos, como se puede ver, de Francia.

Y no muy lejos de Francia e Inglaterra está Bélgica, que también posee un ramillete de extraordinarios jugadores que intentarán alzar el título. Concretamente, las cuotas para una victoria de los belgas estaría aproximadamente 6.50 a 1.

Y tras las tres principales favoritas nos encontramos a tres selecciones que pueden derrotar a cualquiera y a las que hay que tener muy en cuenta. Varía un poco según la casa de apuestas, pero se puede afirmar que están empatadas en favoritismo con unas cuotas que rondan, en la mayoría de los casos, el 9 a 1. Estos tres conjuntos son Portugal, vigente campeona de Europa, España e Italia.

Como se puede observar, la victoria en la Eurocopa estará muy apretada y competida.

Vencedores de grupo

También se puede apostar en muchas casas de apuestas a quién va a ganar cada uno de los seis grupos de cuatro equipos que componen la fase inicial de esta Eurocopa 2021.

Hay grupos en los que es bastante evidente qué selección puede ser la favorita, pero también hay grupos diabólicos, como el que integran Francia, Alemania y Portugal, en los que realmente difícil hacer un pronóstico.

Máximo goleador

Otro de los mercados a los que más se juega es al del máximo goleador del torneo. En esta edición, el favoritismo recae, según las casas de apuestas, en el goleador inglés del Tottenham Harry Kane, que si consigue el galardón se pagaría alrededor de 6.50 a 1.

Por detrás de él se encuentra Romelu Lukaku, jugador belga del Inter de Milán, cuya victoria en este apartado se pagaría 8 a 1, y el tercer lugar en el favoritismo para ser el máximo anotador es para Kylian Mbappé, jugador francés del PSG, que se pagaría más o menos a 10 a 1.

Aunque este es uno de los mercados más complicados, pues muchas veces no son los los máximos favoritos los que anotan más goles y siempre se cuela algún otro jugador no tan favorito y depende mucho de cuán lejos llegue tu selección en el torneo. Por eso, por ejemplo, encontramos a un gran goleador como Lewandowski, cuyo combinado, Polonia, no es probable que llegue hasta las últimas rondas, con unas cuotas que llegan o rebasan los 21 a 1.