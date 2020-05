Los casinos sin licencia se benefician de las restricciones según Casinotopsonline

Junto con el estado de alarma y los confinamientos forzosos de la población, llegaron diferentes y variadas restricciones al juego online en muchos países regulados. Sin embargo, ahora alguna de estas medidas, según algunas fuentes, podrían provocar la migración de jugadores al mercado negro, en busca de opciones menos restrictivas. Así, los empresarios del sector creen que continuar con las restricciones va a beneficiar claramente a las empresas no reguladas y estrangular a las empresas con licencia/COMUNICAE/

Junto con el estado de alarma y los confinamientos forzosos de la población, llegaron diferentes y variadas restricciones al juego online en muchos países regulados. Sin embargo, ahora alguna de estas medidas, según algunas fuentes, podrían provocar la migración de jugadores al mercado negro, en busca de opciones menos restrictivas. Así, los empresarios del sector creen que continuar con las restricciones va a beneficiar claramente a las empresas no reguladas y estrangular a las empresas con licencia

A finales de marzo, unas dos semanas después de implantarse el estado de alarma por COVID19 en España, el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, decretó una serie de medidas para limitar la publicidad del sector del juego, y sobre todo, la cancelación de todo tipo de promociones de bienvenida para el juego online. A priori, estas medidas se suponían coherentes con la situación y no fueron excesivamente criticadas y se entendía que ante una situación excepcional, se intentara evitar que las personas confinadas se volcaran en el juego online. La restricción iba fundamentalmente destinada al casino, ya que las apuestas deportivas decrecieron su actividad ante la cancelación a nivel global de la práctica totalidad de eventos deportivos.

El caso de Suecia

En Suecia, con el mismo objetivo, el ministro Ardalan Shekarabi está intentando restringir la capacidad de los operadores de dar bonos de bienvenida, e introducir límites semanales de depósito, entre otras muchas medidas para limitar la capacidad de los operadores de juego de captar jugadores. Sin embargo, representante de BOS, el organismo que agrupa a la industria del juego sueca avisa que estas restricciones producirán el efecto contrario al previsto, y que ante la falta de bonos de bienvenida y las limitaciones, los jugadores optarán por el mercado negro. Según un informe realizado por Copenhagen Economics, al menos un 25% de los jugadores están ya jugando en operadores no licenciados por el gobierno sueco.

La realidad en España

Mientras tanto España espera recuperar la normalidad en breve, y mientras el futuro del sector presencial sigue pendiente de las fórmulas de desescalada, las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado volverán a la actividad en la fase 1.

En cuanto al sector online, mientras se espera al nuevo Real Decreto que debe entrar en vigor en verano y que regulará sobre todo la publicidad que hacen las marcas, la gran pregunta es si los distintos operadores van a verse afectados y en qué medida, por las medidas del Gobierno. La principal preocupación para los empresarios es verse en desventaja frente a operadores que no están licenciados y que no pagan impuestos en España, debido a que no pueden hacer publicidad y no pueden dar ofertas, mientras sus competidores fuera de España no siguen las mismas normas. Asimismo, esto representa un problema para los propios jugadores, que pueden y de hecho están desprotegidos ante reclamaciones, si deciden jugar en operadores no regulados en el país.

Las medidas excepcionales impuestas por el gobierno han afectado tanto a operadores de casino como a páginas afiliadas. Una de ellas es Casinotopsonline, portal web de temática de casino online presente en multitud de mercados y también uno de los que ha respetado las restricciones debido a la crisis del COVID-19. Su opinión respecto a la actual situación en España y Suecia es la siguiente: “entendemos que las regulaciones impuestas por los gobiernos de Suecia y España tienen como objetivo la protección de los usuarios durante esta crisis. Sin embargo, si el resultado de una regulación excesivamente restrictiva es el auge de los casinos sin licencia entonces los jugadores estarán menos protegidos que antes. El diálogo entre las administraciones públicas y las empresas del sector es fundamental para el correcto funcionamiento de la industria y quizá es lo que ha faltado en estos momentos tremendamente difíciles.”

Como siempre, el mundo en Internet se mueve a mucha mayor velocidad que las intenciones políticas.

Fuente Comunicae