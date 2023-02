Catenon adquiere el 40% de la compañía francesa Scale You Up para reforzar su crecimiento en el mercado de Digital RPO en Europa

Scale You Up ha desarrollado un modelo de futuro que aporta escalabilidad, flexibilidad y conveniencia a sus clientes/COMUNICAE/

La multinacional española de búsqueda de talento Catenon completó el pasado 30 de diciembre la adquisición del 40% de la compañía francesa Scale You Up, enfocada a servicios de Digital Recruitment Process Outsourcing (End to end Digital RPO) a través de una innovadora plataforma SaaS. Con esta adquisición, Catenon fortalece, con nuevas capacidades, sus proyectos de Digital RPO globales y adicionalmente su presencia en Francia.

Scale You Up ha desarrollado un modelo de futuro para este segmento dentro de la industria de la adquisición de talento, que aporta escalabilidad, flexibilidad y conveniencia a sus clientes, incorporando componentes innovadores no sólo en sus tecnologías aplicadas, sino en nuevas tendencias cada vez más demandadas por las empresas como la diversidad, la inclusión, el upskilling, el on-boarding remoto, y alcance global.

Con headquarters en París, Scale You Up cuenta con capacidad tecnológica para operar en toda Europa. La cifra de ingresos en su primer año operativo, 2022, ha sido de 1,7 millones de euros, cuenta con un equipo humano de 35 profesionales, una muy interesante cartera de clientes recurrentes con un importante plan de crecimiento para los próximos años, aprovechando las sinergias internacionales de Catenon.

Esta operación incluye un acuerdo de accionistas para la ejecución de opciones de compra/venta por el 60% restante a partir de 2024 en función del cumplimiento de las previsiones del resultado neto contemplado en el plan de negocio acordado y del grado de diversificación de la cartera de clientes.

Digital RPO, un mercado en crecimiento

Según distintos Institutos de Research, se espera que el mercado de Digital RPO crezca a una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) de entre el 18% y el 22,3% durante el período 2021-2029, alcanzando un mercado de unos 41.000 millones de dólares en 2029.

Geográficamente, los principales mercados para RPO en el periodo 2022-2030 son:

Norte América (USA, Canadá y México)

Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, España, Italia)

Asia-Pacífico (India, China, Japón, Australia y Singapur)

América del Sur (Brasil y Colombia)

En ocho de esos mercados (México, Alemania, Francia, España, India, Singapur, Brasil y Colombia), Catenon cuenta ya con operaciones consolidadas.

Crecimiento del 33% en el 3Q de 2022

Catenon mantiene su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico a través de sus tres líneas de negocio.

Catenon ha dado a conocer, en el avance de resultados de tercer trimestre de 2022, un incremento de +33% en la cifra de negocios y +52% en cifra de EBITDA, afianzando su modelo de crecimiento en sus tres áreas de negocio.

Catenon: mediante incorporación de Revenue Managers en las oficinas estratégicas, una estrategia de especialización sectorial y desarrollo de plataformas tecnológicas integradas.

Talenthackers: como línea especializada en la búsqueda de talento tecnológico ofreciendo una solución única al mercado basada en la inteligencia del dato y la aplicación de tecnología de distribución nodal con referencias profesionales retribuidas de las ofertas de empleo para estos perfiles de alta demanda.

Catenon Partners: para creación de valor a medio plazo con bajo riesgo financiero y operativo, mediante crecimiento en localizaciones no estratégicas con opción de compra por parte de Catenon y alianzas estratégicas con opciones de compra para el desarrollo de servicios innovadores globales dentro de la industria de la adquisición de talento basados en nuevas tecnologías, como es el caso de Scale You Up como unidad operativa independiente de Digital RPO en modelo SaaS.

