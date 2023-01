CEF UDIMA: Mariano Barbacid, "España tiene potencial para estar en primera división de la investigación"

El científico español Mariano Barbacid, fundador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), lamenta "la escasa inversión pública en proyectos científicos en España", aunque se muestra convencido de su potencial para estar "en primera división de la investigación"/COMUNICAE/

El científico español Mariano Barbacid, fundador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), lamenta "la escasa inversión pública en proyectos científicos en España", aunque se muestra convencido de su potencial para "estar en primera división de la investigación", algo que le parece muy injusto.

En una entrevista concedida a Territorio Líder, espacio divulgativo que dirige el periodista Graciano Palomo y que produce UDIMA Media, la unidad audiovisual de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, Mariano Barbacid deplora la "poca inversión" que se ejecuta por parte de los gobiernos en el campo de la investigación científica, lo que dificulta que "el país despegue en este ámbito científico" algo que es muy poco merecido.

Según Barbacid ,"diría que España está en la división de plata", pero, advierte el científico español, el cual es uno de los mayores especialistas mundiales en investigación del cáncer, que "tiene potencial para jugar en primera división", si bien "para eso hay que invertir mucho más de lo que se invierte ahora mismo".

Asegura que los científicos no se preparan ni ejercen motivados por la riqueza personal que ello les puede reportar. "Se vive de un sueldo de funcionario público y ahí no hay gran riqueza, pero lo bueno que tiene el investigador", asegura, "es que no se piensa en el sueldo como tal. Lo que preocupa es la falta de dinero para investigar con todo lo que se podría, no el sueldo".

Ahora bien, admite que existe, por comparación, una descompensación en materia de reconocimiento y retribuciones, como prueba el hecho de que "un estudiante posdoctoral en Suiza o en Nueva York llega a ganar más dinero que un catedrático en España".

Fuente Comunicae