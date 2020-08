La censura en Internet sobre el mundo de las criptomonedas según los expertos

"Desde la aparición de esta última 'pandemia' la censura en Internet se está expandiendo cada vez más, claro está que lo hace por la 'seguridad', esa seguridad que nadie ha elegido y que han impuesto porque se cree que nadie será capaz de velar por uno mismo y los familiares, es decir, como eres un necio tenemos que cuidarte y por tanto vamos a limitar tus libertades a cambio de un estado del bienestar donde la seguridad impera sobre las libertades", afirman/COMUNICAE/

Después de esta pequeña introducción, decir que "esta censura se ha agravado en el mundo de las criptomonedas, ya que sugiere un sistema financiero alternativo". Muchos advierten que las criptomonedas, Bitcoin y las altcoin en general, pueden dejar a uno en la ruina si se entra en este mundo, ya que, según dicen, al no estar regulado, al no ser oficial, al no haber unas mentes pensantes detrás que lo gestionen, administren y manipulen a su antojo, pueden arruinar las vidas financieras.

¿No es el sistema financiero actual aún más peligroso que este nuevo paradigma económico? "Quién se haya "molestado" en conocer como funciona realmente el sistema financiero tradicional, un sistema impuesto y oscuro, se habrá dado cuenta que es aún más peligroso, ya que esos "billetitos" (Euros, Dólares etc) que habitan en las carteras, en realidad no valen nada, no existe respaldo de ningún tipo sobre el valor de las monedas FIAT, y por tanto el valor que se le da, está dentro del imaginario de la sociedad", explican los expertos.

Si dentro de un sistema capitalista gobierna la ley de la oferta y la demanda, es lo que realmente da valor a un activo, llamado dinero FIAT, esa regla también se cumple, se llama inflación, la cantidad ingente de billetes impresos en los últimos meses es descomunal, ese activo está aumentando la oferta y la demanda se mantiene o disminuye, por tanto su valor cada vez es menor.

Sin embargo, este proceso de manipulación financiera no ocurre con el Bitcoin, ya que es una activo finito, solo hay y habrá 21 Millones de BTC, ni uno más, por tanto le da un valor intrínseco mucho más alto que cualquier activo que sea ilimitado, ¿acaso una obra de Picasso valdría miles de euros si no fueran escasas? El valor de estas obras de arte, además de la calidad del pintor, viene dada por su escasez y dificultad en obtenerlas.

Muchos se escudan en que "el Bitcoin es una moneda que utilizan los delincuentes de todo tipo en subvencionar sus actividades delictivas sin dejar huella, nada más lejos de la realidad, ya que BTC no es anónimo, puede ser privado, pero todas sus transacciones pueden ser corroboradas en su blockchain. ¿Los delincuentes no usan euros o dólares para realizar actividades ilícitas? Parece ser que sí".

Es por ello que la formación, educación y curiosidad por conocer un nuevo paradigma financiero, una revolución que le devuelve al ciudadano el poder sobre sus transacciones financieras sin necesidad de la confianza de un tercero (bancos) es crucial para el crecimiento y mantenimiento del ecosistema Bitcoin, es por ello que quienes quieran conocer un poco más sobre este tema pueden visitar Cripto.Academy donde ofrecen información 100% gratuita para adentrarse en este mundo con buen pie.

Fuente Comunicae