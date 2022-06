El Centro Criptológico Nacional certifica el único software de borrado seguro integrado por Sortis

El Centro Criptológico Nacional (CCN) ha vuelto a certificar el software de borrado seguro de datos de Blancco, como el único homologado en nuestro país y que integra la tecnológica española Sortis en sus servicios de ciberseguridad para clientes/COMUNICAE/

El Centro Criptológico Nacional (CCN) ha vuelto a certificar el software de borrado seguro de datos Blancco, como el único homologado en nuestro país y que integra la tecnológica española Sortis en sus servicios de ciberseguridad para sus clientes.

El Esquema Nacional de Seguridad obliga al borrado y destrucción de información y de soportes para que no se permita su recuperación.

Con la sombra del escándalo de Pegasus, el pasado 4 de Mayo, se publicó el RD 311/2022, por el que se regula el actual Esquema Nacional de Seguridad, que prescribe entre otros, que todo el sector público, al igual que privado, que preste servicios o provean soluciones a las entidades públicas, deberán utilizar la medida del borrado y la destrucción del soporte susceptible de almacenar información, incluyendo medios electrónicos y no electrónicos. Deberán adoptar esta herramienta en un plazo máximo de 24 meses desde su publicación.

De igual manera, aquellos equipos o terminales que vayan a ser reutilizados o liberados, deberán ser objeto del borrado seguro de su contenido. El Centro Criptológico Nacional (CCN) precisará el criterio para definir como seguro el mecanismo de borrado o de destrucción. “Actualmente, la única herramienta certificada por el CCN en la familia de borrado seguro es Blancco, siendo Sortis Telecomunicaciones su integrador y distribuidor”, afirman en la tecnológica.



Blancco y Sortis Telecomunicaciones

Blancco es la única herramienta certificada en nuestro país por el CCN. Su familia de productos permite proceder al borrado de información en cualquier dispositivo de almacenamiento: móviles, ordenadores, discos extraíbles, máquinas virtuales, discos lun. Su integración es simple, y la velocidad de borrado máxima, permitiendo mantener los flujos de proceso y trabajo. La información eliminada es irrecuperable. Según el INCIBE, "no existe ninguna tecnología capaz de recuperar los datos borrados por Delete-Blancco".

El análisis de situación de cumplimiento normativo en materia de retención de datos, de acuerdo con lo exigido por la LOPD, el ENS y el RGPD, es el primer paso para ejecutar o implantar una adecuada Política de Retención de Datos. En Sortis Telecomunicaciones, aportan el know how, un equipo técnico certificado por Blancco, y también la herramienta de borrado seguro, para cubrir todo el ciclo de cumplimiento normativo.

https://www.sortis.es

