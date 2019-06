Centurion Law Group publica 'Intención de Cotizar en el Sector Público'

Centurion Law Group ("Centurion") se convertirá en la primera empresa de asesoría legal y energética de África que cotiza en el sector público este año, ya que se prepara para unirse a una de las bolsas de valores líderes de Europa/COMUNICAE/

Esto representa un paso natural para Centurion, dada la fuerte participación de mercado del grupo dentro del sector de petróleo y gas en África subsahariana y su mayor actividad.

El año pasado, Centurion adquirió IMANI-African Lawers on Demand para lanzar Centurion Plus, el modelo líder de servicios legales flexibles de África que ofrece ahorros en costos y servicios legales flexibles eficientes en todo el continente. A través de Centurion Plus, los clientes corporativos de toda África pueden elegir entre un grupo de aproximadamente 190 abogados a pedido cuidadosamente seleccionados para servicios legales temporales y basados en proyectos.

“Centurion siempre se ha diferenciado por su habilidad de adaptarse al cambio, hacer el trato y ser Panafricano y Pro-Africano” declaró el director ejecutivo NJ Ayuk. “El mercado legal africano ha cambiado mucho y estamos orgullosos de ser lideres en el camio legal en África. Queremos ser públicos en unos meses y estamos realmente emocionados sobre esta nueva fase de crecimiento para la empresa y para nuestros clientes".

Sobre Centurion

Centurion es un grupo líder de asesoría legal y energética panafricana con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas. El grupo proporciona representación legal subcontratada y cubre un conjunto completo de áreas de práctica para sus clientes, que incluyen arbitraje y litigios comerciales, derecho corporativo, asesoría fiscal y anticorrupción y negociación de contratos. Centurion se especializa en ayudar a los clientes que inician o amplían un negocio en África, con oficinas y filiales en Ghana, Camerún, Congo, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica, Sudán del Sur, Nigeria, Gabón, Angola y Senegal.

