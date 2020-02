El chef Oriol Castro, embajador de honor en la celebración del 25º aniversario de la consultoría Manatís

El evento estuvo marcado por presencia de artistas de referencia del mundo gastronómico y pictórico, como Oriol Castro y Jordi Diaz Alama respectivamente. Oriol Castro, chef de Disfrutar, participó en una mesa de debate en la que destacó que, en la cocina como en cualquier otro arte "la creatividad no esta reñida con la tradición"/COMUNICAE/

El evento estuvo marcado por presencia de artistas de referencia del mundo gastronómico y pictórico, como Oriol Castro y Jordi Diaz Alama respectivamente. Oriol Castro, chef de Disfrutar, participó en una mesa de debate en la que destacó que, en la cocina como en cualquier otro arte "la creatividad no esta reñida con la tradición"

El pasado jueves 20 de febrero, la consultoría Manatís, especializada en comunicación y protocolo, celebró su 25º aniversario con una mesa de debate que contó con la participación del chef Oriol Castro, del consultor y formador digital Lluís Soldevila, y de la periodista cultural Natalia Costa.

El evento, que fue albergado por escuela de dibujo, pintura y escultura Barcelona Academy of Arts, tuvo como principales atractivos -además del debate- una exposición en realidad virtual de los proyectos más destacados de Manatís; así como una muestra de la obra del pintor barcelonés Jordi Diaz Alama, fundador de la escuela.

Durante el debate, Oriol Castro, explicó que, según él, “es necesario desarrollar un método y una técnica antes de liberar la creatividad”, y que en cualquier forma de expresión creativa debe aparecer el factor sorpresa, no sólo hacia el exterior sino desde el interior: “el primero que tiene que sorprenderse ante un nuevo plato soy yo, si no me emociono, no vale”.

En esta misma línea, el consultor y formador Lluís Soldevila, especializado en la transformación digital de las compañías, coincidió en que para él, “cualquier forma de expresar ideas debe pasar aplicar una metodología”, y que es en el terreno tecnológico donde más se necesitan nuevas formas de pensamiento para extraer ideas innovadoras que diferencien a una organización de su competencia.

Por otro lado, la periodista Natalia Costa de Cultura de Europa Press, hizo énfasis en la habilidad que deben tener los periodistas culturales para detectar cuáles son aquellos temas que suscitan un verdadero interés en la opinión pública; así como saber transportar hacia el lector una serie de relatos sobre lo que está ocurriendo en la actualidad.

Para la fundadora de Manatis, Jacqueline Ruiz, unificar sectores tan aparentemente distintos como la gastronomía, la tecnología, el arte y la comunicación era la forma idónea de homenajear la esencia de la compañía: “desde Manatís siempre hemos creído que era imprescindible otorgar un valor primordial a las ideas y en el modo en cómo las expresamos, independientemente del campo profesional al que pertenezcan.”

Sobre Manatís

Manatís es una agencia creativa especializada en B2B comunicación y protocolo. Llevan más de 25 años trabajando en optimizar, mediante la expresión de las ideas, la forma en la que los clientes se comunican con sus stakeholders. Desde Manatís, dan un paso más allá en la práctica de situar al cliente en el centro de la comunicación y lo hacen saliendo de la zona de confort, aplicando las más avanzadas y efectivas técnicas de márquetin, publicidad y relaciones públicas.

Josep Centelles

Gestor Proyectos

Roger de Llúria 110, 5º 1ª 08037 Barcelona

www.manatis.es​

Fuente Comunicae