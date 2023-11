Seis chefs con once Estrellas Michelín reivindicarán la gastronomía española en República Dominicana de la mano de Alma by The Sphere

Se trata de una iniciativa llamada Alma de Gastronomía que tiene como objetivo reivindicar la excelencia de la gastronomía española y ofrecer una experiencia única en República Dominicana/COMUNICAE/

Se trata de una iniciativa llamada Alma de Gastronomía que tiene como objetivo reivindicar la excelencia de la gastronomía española y ofrecer una experiencia única en República Dominicana

Alma by The Sphere reunirá el próximo 23 de noviembre en República Dominicana a seis de los mejores chefs de España para reivindicar la gastronomía española: Josean Alija, Ramón Freixa, Toño Pérez, Jesús Sánchez, Begoña Rodrigo y Pepe Solla.

La iniciativa denominada Alma de Gastronomía tiene como objetivo reivindicar la excelencia de la gastronomía española y ofrecer una experiencia única en República Dominicana. Así, seis de los más prestigiosos chefs de España que suman 11 estrellas Michelín y 17 Soles Repsol, elaborarán un menú que permitirá a los invitados a la cena descubrir el arte culinario español en su faceta más moderna, realizando un recorrido por los sabores de cada una de las regiones de España. Para terminar de completar la experiencia, el maridaje que realzará los sabores estará en manos de cuatro bodegas de Andalucía, Extremadura, Galicia y Valencia.

Javier Longarte, director general de Movilidad Corporativa y M&EA de W2M, destaca que "en The Sphere somos conscientes de que la gastronomía es un elemento de transmisión y conexión cultural muy importante. En el caso de España, nuestra cocina nos define y nos distingue en todo el mundo, y por eso hemos querido ponerla en valor trayéndola a un país tan rico culturalmente como República Dominicana".

Alma by The Sphere es una iniciativa impulsada por las empresarias Cuchy Pérez y Susana Deleito junto a The Sphere Corporate Concierge, la agencia de World2Meet especializada en crear experiencias exclusivas y ofrecer atención personalizada en el universo corporativo.

Sobre The Sphere Corporate Concierge

Agencia especializada en ofrecer el servicio concierge pionero de la nueva era. Un universo concierge de exclusividad que se aleja de lo estandarizado para adaptarse a las necesidades de cada cliente. Cada proyecto pasa por un proceso exhaustivo de investigación en el que se combinan los últimos avances tecnológicos con el criterio y la experiencia de un equipo altamente cualificado. Un universo propio, focalizado en la excelencia y la eficiencia organizativa para velar por la tranquilidad del cliente a través de un trato directo, cercano y altamente resolutivo.

Sobre World2Meet

World2Meet es la división de viajes del Grupo Iberostar, un grupo turístico de estructura vertical (VITO). Un proyecto basado en los principios de calidad, innovación, sostenibilidad, flexibilidad. Todo ello amparado con la experiencia contrastada del equipo. A día de hoy, el grupo está integrado por 17 marcas especializadas en toda la cadena de valor turística: World2Fly, Azul Marino Viajes, Flowo, Úbico, The Sphere, Dakari, Viajes Eroski, Bytour, Newblue, Icárion, Club Marco Polo, W2M Pro, Kannak, Escape Home, O7 Hotel W2M DMC y E-North Safaris.

Fuente Comunicae