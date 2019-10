El ciclo de conciertos J&B llega a Café Comercial

Los apasionados del whisky J&B disfrutaron del directo de la mítica banda Little Blues, una experiencia musical única gracias a What The Music?!/COMUNICAE/

¿Qué sería de la vida sin música? La música es el arte más democrático y universal de todos, es el nexo de unión entre distintas generaciones y culturas. La música tiene el poder de curar, de enseñar, de divertir, de enamorar… Desde J&B lo tienen claro y, por eso, surge What The Music?!, para acercar la música en vivo a todos los rincones, y en concreto un martes y un jueves de cada mes, desde este otoño hasta el próximo verano, tendrán lugar en Madrid los conciertos J&B, para disfrutar del ritmo de talentos emergentes y los mejores cócteles.

El ciclo de conciertos J&B apuesta por 16 citas en Madrid, divididas entre el icónico local musical Thundercat un jueves al mes y el nuevo Café Comercial, la clásica cafetería renacida, un martes al mes. En estos dos míticos locales se podrá disfrutar de los irresistibles cócteles J&B, afrutados y suaves, los mejores compañeros de baile.

Los conciertos, que engloban todos los estilos musicales, comenzaron el pasado jueves en Thundercat y llegaron ayer 29 de octubre a Café Comercial, donde se reunió la mítica banda Little Blues.

Madrid, primera mitad de la década de los 90, cuatro miembros de diferentes formaciones como Roustic Acoustic Blues Band, Fultons Point 1930 y Tonky blues Band deciden organizar un proyecto de Rythm and Blues que gira por toda la península durante varios años y graba sus propias versiones de clásicos del género como “Revelation” y “The Juke”. Así nace Little Blues, una banda que estilísticamente se sitúa en la búsqueda de la esencia más cruda del blues, creando una rendición eléctrica, rítmica y bailable incluso cuando eligen temas de origen tan rural como aquellos de Robert Johnson o Sleepy John Estes. Eso sí, ellos dejan siempre espacio para el desarrollo de su propio sonido bluesero madrileño enriquecido con aromas coleccionados en sus periplos internacionales por lugares como Ámsterdam, Austin, New Orleans, o Memphis Tennessee. Ayer sorprendieron en Café Comercial con algún tema propio y algún blues en castellano. Ante la eterna división de opiniones sobre el papel del blues como música de lamento o como fuente de desahogo ellos lo tienen muy claro: “el blues es una fiesta”. ¡Y así lo demostraron!

Ahora, lo más importante: ¿qué se bebe para exprimir al máximo la experiencia de la música en vivo? Tanto en Thundercat como en Café Comercial, los cócteles que arrasaron en la pista fueron J&B con Appletiser, con un toque ligeramente gasificado que crea una combinación chispeante e inesperada; J&B con tónica rosa, con el que redescubrir una nueva forma de beber whisky con un cóctel suave, con sabor afrutado; J&B con Sprite y menta con ese toque cítrico que aporta el refresco y la ramita de hierbabuena o menta; J&B con ginger ale, con un sabor irresistible y un color dorado que junto con un twist de lima aporta frescor a la copa.

Los próximos artistas confirmados son Radio Bleach, que estarán el próximo jueves 21 de noviembre en Thundercat ofreciendo un tributo a Nirvana, y Comandante Twin, el martes 26 de noviembre en Café Comercial. Próximamente el ciclo añadirá nuevos músicos a su cartel.

Direcciones:

Thundercat (Calle de Campoamor, 11. 28004 Madrid)

Café Comercial (Glorieta de Bilbao, 7. 28004 Madrid)

