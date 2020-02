Tras las cifras de paro de enero, en febrero se prevé una nueva subida hasta los 3.263.400 desempleados

Estas previsiones, dadas hoy a conocer por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, anticipan para el mes de febrero una dinámica similar a la experimentada en este mes de enero, continuando la tendencia de gradual pérdida de dinamismo en la creación de empleo/COMUNICAE/

Estas previsiones, dadas hoy a conocer por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, anticipan para el mes de febrero una dinámica similar a la experimentada en este mes de enero, continuando la tendencia de gradual pérdida de dinamismo en la creación de empleo

Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de enero de 2020 que traen una nueva confirmación de la desaceleración del mercado de trabajo. El incremento en la afiliación a la Seguridad Social ha sido más débil que en otras ocasiones al igual que la reducción en la tasa de paro y parece que esta será una tendencia en los próximos meses como adelanta Javier Blasco, director del Adecco Group Institute:

“Dentro de lo previsible para un mes de enero las cifras de afiliación, paro y contratación no han sido buenas, dentro de la progresiva desaceleración y una vez superado un último trimestre de 2019 sorprendentemente mejor de lo previsto. Para el mes de febrero se prevé suba el paro hasta los 3.263.400 y la afiliación a la Seguridad Social hasta las 19.214.400 personas trabajadoras Se mantiene la previsión de que el incremento del PIB no sea superior al 1,7% y la tasa de desempleo se mantenga por encima del 13,5%”.

Afiliación a la Seguridad Social

En los últimos doce meses se crearon 345.200 empleos. El número total de cotizantes alcanzó a 19,16 millones de personas, un 1,8% más que en enero de 2019. Es el incremento interanual más bajo desde mayo de 2014.

Aumentó el empleo en ambos sexos, tanto de asalariados como por cuenta propia, para personas tanto españolas como extranjeras. Desde el punto de vista de los sectores productivos, la afiliación aumentó en la Industria, la Construcción y Servicios. El empleo en la Agricultura y pesca cayó; así lo hizo en 7 de los últimos 8 meses.

Van 72 meses seguidos con aumentos interanuales en el número de cotizantes. No se observaba una serie tan prolongada desde mayo de 2008. No obstante, el ritmo de aumento de la afiliación continúa el debilitamiento que inició en abril último y ya no resulta suficiente para absorber con rapidez el vasto colectivo de parados.

El 95,2% de los nuevos empleos es por cuenta ajena. Un año antes, en enero de 2019, esa proporción era de un 92,5%.

Sectores

La práctica totalidad de los empleos creados en los últimos doce meses (344,600; +2,4% interanual) corresponde a los Servicios (el 99,8% de los nuevos empleos es de Servicios; hace un año era el 75,3%). La Industria siguió perdiendo peso en la creación de empleo, aportando el 5,9% del total (20.300; +0,9%), frente al 7,7% en enero de 2019.

También continúa moderándose la aportación de la Construcción al incremento del empleo, ahora con la creación de 27.900 puestos de trabajo en los últimos doce meses (+2,3% interanual; 13,7% del total de los nuevos empleos hace un año y un 8,1% ahora). El sector Agrario presentó una destrucción neta de puestos de trabajo (47.600 empleos menos; -4%, el peor resultado desde noviembre de 2013). El empleo agrario ha caído en 7 de los últimos 8 meses.

En suma, todos los empleos creados por la Industria y la Construcción se han compensado con la destrucción de empleo agrario.

Sexo y nacionalidad

Las mujeres captaron el 63,9% de los empleos creados en los últimos doce meses (47,9% un año atrás). Por primera vez desde febrero de 2008 se registran seis meses seguidos en que las mujeres captan más del 55% de la creación interanual de empleo.

En el mismo período, los inmigrantes continuaron expandiendo la porción de nuevos empleos que captan. Si hace un año recibían el 28,2% de las nuevas posiciones, en los doce meses a enero último consiguieron el 35,8% del total, la mayor proporción desde octubre de 2008. Es el séptimo mes consecutivo en que los inmigrantes captan más del 30% de los nuevos empleos, algo que no ocurría desde abril de 2008. La cantidad de inmigrantes ocupados aumentó un 6,3% interanual, frente al 1,3% en que lo hizo la de españoles con empleo.

Ahora hay 2,09 millones de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social (123.700 más que hace un año), una cifra que resulta, por ejemplo, un 37,9% más alta que la de enero de 2015.

Contratación Laboral

El número de contratos firmados cayó un 5% interanual. En enero se firmaron 1.764.800 contratos. La firma de contratos continúa con altibajos: de los últimos 10 meses, 6 mostraron caídas interanuales y los 4 restantes incrementos.

Cayó el número de contratos indefinidos (-1,3% interanual) y también el de temporales (-5,4%). Disminuyó la cantidad de contratos firmados por varones (-7%) y también el de mujeres (-2,4%). Bajó la firma de contratos de jornada completa (-6,3%) y también el de aquellos de jornada parcial (-2,2%).

En el caso de los contratos indefinidos, el nuevo descenso confirma su tendencia descendente: han caído en 11 de los últimos 12 meses. Disminuyó la firma de contratados indefinidos, tanto de tiempo completo (-1,1%) como de tiempo parcial (-1,6%). Del mismo modo, la cantidad de contratos temporales firmados también disminuyó en ambos casos (-6,8% los de tiempo completo y -2,3% los de tiempo parcial).

Los contratos indefinidos fueron el 10,1% del total, muy parecido al 9,8% de enero de 2019. Los contratos para empleos de jornada completa (tanto fijos como temporales) equivalieron al 67,9% del total, una proporción más baja que hace un año (68,8%). Las mujeres firmaron el 43,9% de los contratos, porcentaje mayor que el de hace un año (42,7%).

Paro registrado

En enero, las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal tenían registrados a 3,25 millones de parados (1% menos que en el mismo mes de 2019), el menor número para ese mes desde 2008. Sin embargo, pese al todavía elevado número de parados, es la menor reducción del paro desde octubre de 2013.

Por segundo mes consecutivo, el número de mujeres paradas cayó en enero pasado más deprisa que el de varones en esa situación (-1,5% y -0,3%, siempre en términos interanuales, respectivamente). Es algo que no se había registrado desde el inicio de la recuperación económica, a finales de 2013. El 58,3% de todos los parados son mujeres, proporción ligeramente menor que hace un año (58,6%).

En el grupo de menores de 25 años en paro, la reducción del desempleo entre los varones fue de una centésima (-0,01%), hecho que viene precedido por dos meses de incrementos. Al mismo tiempo, el paro de mayores de esa edad se redujo un 0,9%.

Ya van 31 meses seguidos en que el colectivo de españoles en paro evoluciona proporcionalmente mejor que el de inmigrantes sin empleo. La diferencia es que, hasta septiembre último, ambos colectivos de parados se reducían. En los últimos cuatro meses, en cambio, el número de inmigrantes en paro aumentó. Ahora lo hizo 1,7% interanual, mientras que el de españoles sin empleo cayó 1,3%. Desde agosto de 2012 no se registraban cuatro subidas consecutivas en el paro de inmigrantes.

Conclusión

En palabras de Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “las cifras hoy conocidas continúan siendo coherentes con la perspectiva de paulatina reducción del crecimiento de la economía. Prueba de ello es que el incremento de la afiliación es el más bajo en más de 5 años”.

“Sin embargo, es inocultable que ese menor crecimiento se está traduciendo en problemas en el mercado de trabajo. Esos se resumen en el flojo desempeño de los contratos indefinidos, así como en el crecimiento del paro en colectivos vulnerables (menores de 25 años)”.

“La suave desaceleración económica aún continúa siendo compatible con la creación de empleo y la reducción del paro registrado. La clave será en qué punto se estabilizará esa desaceleración, porque de eso dependerá que el paro pueda continuar en descenso o no”, termina de analizar Blasco.

Glosario

Cotizantes a la Seguridad Social: número de trabajadores en alta laboral, en cualquiera de los regímenes existentes (General y Especiales del Carbón, Agrario, de Empleados del Hogar, Autónomos y de Trabajadores del Mar). Los datos de cotizantes se refieren al número medio a lo largo de cada mes.

Alta laboral: trabajadores, sea por cuenta propia o ajena, que estén trabajando. Se incluyen también quienes estén en otras situaciones tales como incapacidad temporal o suspensión por regulación de empleo.

Paro registrado: son solicitudes de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes. No se incluyen, entre otras, las solicitudes de trabajadores ocupados (por ejemplo, buscan para cambiar de empleo), ni las de los mayores de 65 años, ni las de aquellos que no tengan una disponibilidad inmediata para el trabajo (por ejemplo, estudiantes de estudios oficiales reglados menores de 25 años). Los datos proceden del Servicio Público de Empleo Estatal.

Contratos registrados: son los contratos de trabajo (indefinidos o temporales) formalizados y registrados en las oficinas públicas de empleo y las comunicaciones de contratos realizados por empresarios, realizados a lo largo de cada mes. Incluye nuevos contratos, prórrogas de contratos temporales existentes y conversiones de temporales en indefinidos.

Variación interanual: comparación entre el dato de un mes (u otro período, por ejemplo, un trimestre) y el dato del mismo mes (o período) del año previo. Tiene la ventaja de no estar distorsionada por factores estacionales (cosa que sí ocurre cuando se compara un mes o trimestre con el período inmediato anterior, por ejemplo).

