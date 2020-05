Círculo Fusión reúne los rostros más destacados del arte, la gastronomía y la música

Círculo Fusión estrena nueva temporada, haciendo colisionar la alta gastronomía de Manhattan, Nueva York, con la corriente artística del Caribe y América Latina de Miami y la música electrónica de Centro Europa. Más de 2 millones de personas se conectan a Círculo Fusión, el proyecto de creación cultural en internet más importante del sur de Europa/COMUNICAE/

La quinta temporada del proyecto de creación cultural digital más relevante del sur de Europa, Círculo Fusión, reunirá próximamente, los rostros más destacados del mundo del arte, la gastronomía y la música, vinculados a la innovación y vanguardia internacional. Actualmente, debido a la crisis del coronavirus, todos los contenidos son de acceso gratuito y se está realizando una recogida de firmas, en la plataforma change.org, en apoyo a la creación cultural independiente. La gastronomía, el arte y la música, son los sectores más afectados por la grave crísis internacional del COVID-19, aún así, Círculo Fusión lanzará durante el 2020 su nueva temporada, la más internacional de todas.

El pistoletazo de salida, lo encabeza Gabriel Kreuther, con dos estrellas Michelin en su restaurante propio, fue el responsable de lanzar al estrellato gastronómico el restaurante del archiconocido MoMa, ambos en el corazón de la isla de Manhattan, Nueva York. Alta gastronomía francesa fusionada con una de las mejores cartas de vino en la ciudad de Nueva York, un lujo que saben apreciar algunas de las celebrities estadounidenses más famosas, como la querida presentadora Oprah Winfrey.

Gabriel Kreuther se une a Elena Arzak y su padre, Juan Mari Arzak (3 estrellas Michelin), que han tratado temas tan interesantes en el mundo de la gastronomía como la incursión de la mujer en la alta cocina, o la evolución del famoso pintxo de San Sebastián, Diego Cabrera (The World ́s 50 Best Bars), Martin Berasategui (12 estrellas Michelin), Pedro Subijana (3 estrellas Michelin), los hermanos Torres (2 estrellas Michelin), Víctor Gutiérrez (1 estrella Michelin), Iván Cerdeño (1 estrella Michelin), Paco Roncero (2 estrellas Michelin), Jorge Bonet Juan & Andrea Formentera, Andoni Luis Aduriz (2 estrellas Michelin), Ricardo Sanz Kabuki (4 estrella Michelin), Juan Antonio Medina (1 estrella Michelin), Manuel Domínguez (1 estrella Michelin), Jorge Dávila, Pedro Ballesteros (Master of Wine), Javier Aranda (1 estrella Michelin), Alejandro Montes, Iván Domínguez (1 estrella Michelin), Javi Estévez (1 estrella Michelin).

En cuanto al arte contemporáneo, María Elena Ortiz, una de las principales comisarias de arte en Miami, tanto en su trabajo con el Pérez Art Museum Miami (PAMM), como para la misma ciudad de Miami, incluyendo Miami Beach, donde es parte del comité que aprueba el diseño de las nuevas construcciones. Contará detalles de cómo el arte en Miami fusiona las corrientes del Caribe, América del Sur y EE.UU., una combinación única en el mundo.

María Elena Ortiz del PAMM, se añade a la lista de los mejores profesionales de la cultura europea: Juana de Aizpuru, fundadora del evento de arte contemporáneo más importante de España, ARCO. La escritora Isabel Allende, en una de sus entrevistas más interesantes, el diseñador de moda Custo Barcelona, Lorenzo Caprile, Louise Jeffreys (directora de Barbican Centre London), Hans Ulrich Obrist (director de The Serpentine Gallery London), Gary Gautier (CEO de la Casa Batlló de Barcelona), Rosa Ferré (Matadero Madrid), Carlos Bardem, Manuel Fontan del Junco (Fundación Juan March), Juan Ignacio Vidarte (Guggenheim), Enrique Loewe y Sheila Loewe, Elena Ruiz Sastre (Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza), Cristiano Lovatelli (Francis Bacon Collection), Luis Chillida (director del museo de Eduardo Chillida), Anne Barth (Galería Marlborough) y muchos más.

También participa uno de los protagonistas del festival de música electrónica más importante del continente europeo, Tomorrowland, Joris Voorn es uno de los artistas que cuenta con escenario propio en el festival y es parte de la nueva temporada de Círculo Fusión. Joris Voorn es uno de los DJ’s del momento, por su vinculación a la isla de Ibiza y su repercusión internacional.

Dj Nano, Dj Pelacha, Dj Tango, Cristian Varela, CHUS+CEBALLOS, Edu Imbernon, Dj Amable, Fernando Fuentes, Belén Chanes, Camilo Franco de Space Ibiz… son algunas de las grandes figuras de la música electrónica que forman parte del proyecto cultural, Círculo Fusión.

Estas son algunas de las muchas voces que, próximamente, se podrán escuchar en Círculo Fusión, y que sirven para dar sentido a este proyecto cultural, la colisión en un mismo espacio de las tres disciplinas, que más están innovando en estas primeras décadas del siglo XXI: el arte, la gastronomía y la música. Circulo Fusión vuelve a demostrar que hay un hilo conductor entre ellas, y que cuentan con fuertes nexos en común.

La plataforma cultural se convierte en una fuente de documentación imprescindible sobre la vanguardia de estos tres ámbitos, con más de 70 intervenciones de los más grandes artistas y profesionales de las últimas décadas. Con más 2 millones de personas conectadas a través de los canales Spotify, Facebook, Instagram, Apple iTunes, iVoox y Google Podcast entre otros, Círculo Fusión es el proyecto de creación cultural digital más importante del sur de Europa.

Presentado y dirigido por Luis Arranz, economista especializado en marketing, comunicación y eventos. Ha colaborado para varias de las marcas de entretenimiento, turismo y cultura más importantes del mundo. Círculo Fusión surge tras su trabajo con Ferran Adrià y Guy Laliberté (fundador de Cirque Du Soleil) y comienza en 2016 en el icónico Círculo de Bellas Artes de Madrid.

