CLASING: las clases de inglés por Skype que están revolucionando el sector de la formación online

La academia online Clasing se ha coronado como la escuela de aprendizaje de inglés más grande de España tras incrementar desde el inicio de la crisis por coronavirus en 3.478 personas su conjunto de estudiantes/COMUNICAE/

La academia online Clasing se ha coronado como la escuela de aprendizaje de inglés más grande de España tras incrementar desde el inicio de la crisis por coronavirus en 3.478 personas su conjunto de estudiantes

Clasing se ha convertido en la plataforma online de inglés con más alumnos de España tras ampliar su cifra con la crisis del COVID19.

¿La causa? Un cambio de percepción del trabajador español que ha observado que su formación necesita estar actualizada ya que ahora sabe que un puesto de trabajo no es para siempre. Con la plaga de despidos y ERTES, muchos están considerando invertir en su presente para garantizar su futuro.

Adrián Aybar, fundador de Clasing, sostiene que “este contexto de emergencia social y económica es el momento ideal para seguir estudiando, como consecuencia de la desestabilización del mercado y de las necesidades de muchas personas que perderán su trabajo". Por ello anima a todos a "mejorar hoy para tener más oportunidades en su futuro".

La academia online de inglés presenta esta oportunidad, a través de una metodología diseñada a medida de cada estudiante. Como la formación es digital, el estudiante decide cuándo, cómo y dónde quiere aprender gracias a que la formación es completamente personalizada y adaptada a sus objetivos.

"Muchos de los nuevos estudiantes que llegaron en los últimos meses se encuentran en estado de ERTE", dice Adrián. "De un día para otro vieron cómo su puesto de trabajo peligraba y tenían que lanzarse en la aventura de aprender inglés para mejorar sus habilidades e incrementar su valor en el mercado”

CLASING fue fundada en el año 2016 por Adrián Aybar con el objetivo de enseñar inglés con una metodología inmersiva, siempre adaptada a objetivos y necesidades y sin salir de casa. Las clases son one to one con profesores nativos mediante llamada de voz de Skype o Hangouts, acompañada de una pizarra virtual en la que profesor y alumno dejan por escrito anotaciones y correcciones necesarias para poder consultarlas siempre.

Un sistema basado en la estimulación neurolingüística constante y su relación estrecha con el teacher hace que su modelo de aprendizaje sea muy motivador, manteniendo la atención del alumno en todo momento.

En poco más de tres años han formado a miles de estudiantes de todo el mundo, que han encontrado en su sistema una oportunidad para aumentar su competencia y mejorar su futuro.

Clase de inglés online gratis

Los interesados tienen la posibilidad de probar la metodología con una primera clase de 25 minutos, completamente gratuita aquí.

Para ello, simplemente necesitan dar sus datos y reservarse un día y una hora para charlar con su profesor nativo. Además, también es aconsejable mencionar los objetivos que se quieren conseguir, ya sea la consecución de un certificado oficial, la mejora de la pronunciación, la fluidez, superar una entrevista, etc.

Estas clases están orientadas para cualquier tipo de alumno y nivel, sea cual sea el objetivo, debido a su amplio espectro de posibilidades, también, están especialmente dirigidas a estudiantes que buscan trabajo o necesitan pasar entrevistas, profesionales del mundo de la empresa, opositores y cualquier persona que se prepare para exámenes certificados de nivel superior.

www.clasingelts.com

Contacto

Nombre: Adrián Aybar

Teléfono: 674247424

Fuente Comunicae