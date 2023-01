Las claves de India en FITUR: recuperación del turismo, Presidencia del G20 y la atracción de inversiones

El Embajador de la India en España y el Secretario Adicional de Turismo del Ministerio de Turismo del gobierno inauguraron el Pabellón de la Incredible India en FITUR 2023. Más de 30 empresas forman parte del listado de coexpositores del Pabellón de la India, que también recibió en su primera jornada la visita de S.M. el Rey y S.M. la Reina de España/COMUNICAE/

El Ministerio de Turismo del Gobierno de la India participa en FITUR del 18 al 22 de enero de 2023, una de las exposiciones internacionales de viajes más grandes del sur de Europa. La participación de India en FITUR es significativa para la recuperación de los viajes entrantes y también para atraer inversiones en el sector turístico.

En FITUR, el Ministerio de Turismo ha ocupado un espacio de 250 m2 , más de 30 participantes en torno al Pabellón de la India para participar en la Exposición, y se han organizado varios eventos paralelos dentro y fuera del Pabellón de la India para potenciar la participación india en Madrid y desplegar las nuevas estrategias estratégicas turísticas.

La delegación india encabezada por el Sr. Rakesh Kumar Verma, Secretario Adicional del Ministerio de Turismo, participó en reuniones comerciales clave con altos directivos de Meliá Hotels International, Palladium Hotel Group, Expedia Group, World Travel and Tourism Council (WTTC), Cushman & Wakefield, ICEX Invest in Spain, Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), RIU Hotels & Resorts, Booking.com, Amadeus IT Group y Cámaras de Comercio Hispanoamericanas. Estas reuniones facilitadas por la División dedicada al Desarrollo de la Industria y Promoción de Inversiones (IDIP) en el Ministerio de Turismo, organismo administrado por Invest India, tuvieron conversaciones sobre oportunidades de inversión en el sector de turismo y hospitalidad de la India. Los líderes de estas organizaciones también fueron invitados formalmente a participar en la Primera Cumbre Mundial de Inversores en Turismo, organizada por el Ministerio de Turismo entre el 10 y el 12 de abril de 2023 en Nueva Delhi en línea con la Presidencia del G20 de la India.

India se promociona en FITUR 2023 como un destino multicultural que se puede visitar durante todas las estaciones del año y con un foco en la sostenibilidad. En este sentido, el Ministerio de Turismo está impulsando también una gama de ofertas turísticas de nicho para los visitantes extranjeros, con el objetivo de que puedan aprovechar la gran variedad de paisajes y atractivos turísticos del país, pensadas para los turistas dispuestos a visitar lugares turísticos menos conocidos y fuera de lo común.

Algunas de las áreas de nicho destacadas y emergentes para la India son el turismo de aventura, el ecoturismo, el turismo médico, de bodas y cinematográfico, además de las ofertas incomparables de la India en turismo cultural, patrimonial y espiritual.

El mercado de bodas en la India ha sido testigo de un fuerte aumento en la tendencia y los ingresos en los últimos años. India ha desarrollado una serie de destinos turísticos de aventura en los estados del Himalaya y también ofertas en áreas costeras para actividades subacuáticas.

India también se está enfocando en desarrollar el turismo cinematográfico con muchos Estados que han presentado sus políticas y brindan facilitación de ventanilla única.

