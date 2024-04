Clínica Dental Tafur: Innovación y excelencia en cuidado dental en Málaga

La Clínica Dental Tafur, dirigida por el renombrado Dr. Daniel Tafur Elbaze en Málaga, se posiciona como líder en implantología y estética dental gracias a su avanzada tecnología y tratamientos innovadores. Con un enfoque en rehabilitación dental rápida y estética avanzada, esta clínica no solo transforma sonrisas, sino que también educa a profesionales por toda Europa, fortaleciendo su compromiso con la excelencia dental y comunitaria/COMUNICAE/

La Clínica Dental Tafur, dirigida por el renombrado Dr. Daniel Tafur Elbaze en Málaga, se posiciona como líder en implantología y estética dental gracias a su avanzada tecnología y tratamientos innovadores. Con un enfoque en rehabilitación dental rápida y estética avanzada, esta clínica no solo transforma sonrisas, sino que también educa a profesionales por toda Europa, fortaleciendo su compromiso con la excelencia dental y comunitaria

En el corazón de Málaga, la Clínica Dental Tafur emerge como un bastión de la innovación y la excelencia en el cuidado dental. Bajo la dirección del Dr. Daniel Tafur Elbaze, esta clínica dental en Málaga se ha consolidado como una referencia en implantología y estética dental, ofreciendo soluciones de vanguardia a pacientes locales e internacionales.

Con más de 15 años de experiencia, el Dr. Daniel Tafur ha dedicado su carrera a la especialización en rehabilitación completa con implantes dentales en Málaga, una técnica que permite a los pacientes recuperar la funcionalidad y estética de su sonrisa en tan solo un día. Su compromiso con la excelencia se extiende más allá de las fronteras de España, ya que imparte formación a dentistas por toda Europa como parte del International Courses In Oral Surge, Rehabilitation andIimplantology, conocido por las siglas ICORI.

Tras completar su formación en odontología en la Universidad de Granada y especializarse en cirugía oral, periodoncia e implantología en prestigiosas universidades de París y Nueva York, el Dr. Tafur decidió volver a su Málaga natal para servir a la comunidad de El Palo, y más allá. Su clínica no solo es un lugar de tratamiento, sino también un centro de enseñanza y aprendizaje continuo en el campo dental.

Tecnología punta y tratamientos innovadores

La Clínica Dental Tafur está equipada con tecnología de punta, incluyendo el sistema CEREC para restauraciones dentales rápidas, implantología guiada y navegada, y técnicas avanzadas como All on Four, que proporcionan soluciones completas para pacientes con pérdida significativa de dientes.

Las especializaciones de la clínica abarcan desde la periodoncia, donde se tratan las enfermedades del tejido que rodea los dientes, hasta la ortodoncia, proporcionando tratamientos tanto fijos como removibles para corregir desalineaciones dentales. Este amplio rango de servicios se completa con técnicas de estética dental que transforman y embellecen la sonrisa de los pacientes, usando procedimientos como carillas ultrafinas y la revolucionaria técnica First Fit, que permite el diseño y colocación de carillas en una sola visita.

Un compromiso con la calidad y los clientes

Además de su enfoque en la calidad y la innovación, la Clínica Dental Tafur se dedica a la educación de la comunidad sobre la salud dental. Esto se evidencia en su participación activa en la formación continua, tanto de su equipo como de la comunidad dental en general. La clínica también se enorgullece de su capacidad para tratar casos complejos de pacientes periodontales, ofreciendo nuevas esperanzas a aquellos que antes consideraban su situación como irreversible.

Situada en estratégicas localizaciones en Málaga y Gibraltar, la Clínica Dental Tafur es fácilmente accesible para todos los que buscan el mejor cuidado dental en la región. Con un equipo de especialistas altamente calificados y un entorno acogedor, la clínica garantiza que cada visita sea una experiencia positiva.

Para descubrir más sobre Clínica Dental Tafur o para programar una consulta, los interesados pueden visitar las instalaciones en Av. Juan Sebastián Elcano, 186 en El Palo, o en Gibraltar.

También pueden contactar a la clínica al 952 203 376 o al 682 548 208 durante los horarios de atención extendidos de lunes a jueves de 10 h a 20 h y los viernes de 10 h a 14 h.

Fuente Comunicae