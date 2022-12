Clínica Esbeltia, mejor clínica de injerto capilar de España

El doctor Ruiz Solanes y la doctora Jiménez Fernández, ambos del equipo médico de Clínica Esbeltia, han sido considerados los cirujanos de injerto capilar mejor valorados en los prestigiosos premios Doctoralia Awards 2022. En el caso del doctor Ruiz recibe esta nominación por tercer año consecutivo y la doctora Jiménez la recibe por primera vez/COMUNICAE/

El doctor Ruiz Solanes y la doctora Jiménez Fernández, ambos del equipo médico de Clínica Esbeltia, han sido considerados los cirujanos de injerto capilar mejor valorados en los prestigiosos premios Doctoralia Awards 2022. En el caso del doctor Ruiz recibe esta nominación por tercer año consecutivo y la doctora Jiménez la recibe por primera vez

Ambos cirujanos son los únicos profesionales dedicados en exclusiva a la cirugía capilar que han obtenido en 2022 este reconocimiento de ámbito nacional, otorgado por esta importante web médica. Clínica Esbeltia es la única clínica de injerto capilar en España que puede enorgullecerse de tener, en su equipo médico, a los dos cirujanos capilares más valorados del país.

Pero, si estos no fueran ya de por sí suficientes méritos para considerar a Clínica Esbeltia como la mejor clínica de injerto capilar en España, hay que añadir el galardón obtenido por el doctor Ruiz Solanes en los premios Top Doctors 2022, en los que ha sido premiado como el mejor cirujano capilar de España gracias a los votos de miles de profesionales médicos.

Es un premio otorgado por la web médica más importante de España con los votos emitidos por miles de profesionales médicos que forman parte de la misma y con los que eligen a los mejores médicos de España en 2022 de las distintas especialidades y entre los que ha sido premiado el doctor Ruiz Solanes en la especialidad de cirugía capilar.

Se convierte así en el único cirujano capilar de España que ha obtenido este reconocimiento en las dos webs médicas más importantes del país. Y entre los principales foros de temática capilar, también destaca la consideración que foro-injertodepelo.com, que considera a Esbeltia como la mejor clínica de injerto capilar.

Y por otro lado, Clínica Esbeltia se convierte en la única clínica capilar de España con un equipo médico integrado por dos cirujanos capilares calificados como los mejores de su especialidad en 2022.

Según declaraciones del Dr. Ruiz Solanes, no esperaba que por tercer año consecutivo pudiera obtener este reconocimiento de Doctoralia y menos aún que en Top Doctor le premiaran como mejor cirujano capilar de España. Son dos reconocimientos del más alto nivel, donde compiten muchos otros cirujanos capilares y obtenerlos de manera simultánea resulta abrumador teniendo en cuenta que se obtienen con los votos de compañeros médicos en los premios de Top Doctors y de ellos y las opiniones de los pacientes en los de Doctoralia.

Por su parte, la Dra. Jiménez Fernández asegura estar muy contenta e ilusionada con dicho reconocimiento, ya que pone en valor todo el trabajo que realizan en la clínica, con un equipo médico difícilmente igualable en todo el país en cuanto a profesionalidad y a los resultados obtenidos cada año.

Por ello, se puede considerar a Clínica Esbeltia como una de las mejores clínicas de injerto capilar de España ya que pueden ofrecer a sus pacientes un equipo médico con los dos cirujanos capilares mejor valorados durante 2022. Esto supone un enorme orgullo profesional y una gran tranquilidad y seguridad para todos las personas que los eligen cada año desde todos los puntos de España cuando acuden a consulta tras comprobar sus resultados en las más de 1.200 fotos que tienen disponibles en su web, según comenta el doctor Ruiz Solanes.

Y según ha relatado el mismo doctor, no han subido los precios cuando obtuvieron los reconocimientos de Doctoralia en 2020 y 2021 y no van a subirlos ahora con el reconocimiento de la doctora Jiménez y los suyos en 2022. Mantendrán los mismos precios que siempre han estado al alcance de todos, en agradecimiento a la confianza de sus pacientes, cuya mayoría acuden a Clínica Esbeltia recomendados boca a boca por un amigo o familiar. Y más del cincuenta por ciento viajan desde fuera de Málaga ya que no quieren correr riesgos con el resultado de la intervención, teniendo la posibilidad, si lo precisan, de una consulta online si no pueden desplazarse a la clínica en Avenida Manuel Agustín Heredia 28, confirma el doctor Ruiz Solanes.

La opinión de la Dra. Jiménez Fernández es que estos premios han valorado que son especialistas en injerto capilar y se dedican a ello en exclusiva desde hace muchos años. Un injerto capilar es una intervención estética cuya principal dificultad reside en lograr un resultado totalmente natural porque para conseguirlo se requiere de una gran experiencia y habilidad. Y ellos pueden ofrecer esa garantía.

