Clínica Ponce de León: "El estudio previo y las revisiones son la clave del éxito"

Antes de llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia eficaz y que aporte los resultados esperados, es fundamental realizar un estudio previo de ortodoncia. No obstante, cada vez hay más casos de ortodoncia con revisiones, diagnósticos y análisis a distancia, de forma telemática, es decir, digital. Una clínica especialista en ortodoncia y en la prevención y corrección de irregularidades dentales explica la importancia de realizar un estudio presencial previo al tratamiento

El estudio de ortodoncia es un paso imprescindible sin el cual un tratamiento de ortodoncia no puede funcionar de forma correcta y con la rapidez y los resultados deseados. Es importante realizar un diagnóstico lo más acertado posible para poder poner solución a las irregularidades que un paciente puede tener en su dentadura. Alinearse los dientes sin pasar por la clínica de ortodoncia es una tendencia cada vez más frecuente y se debe, sobre todo, por la gran importancia que se le da al low cost y la gestión de las cosas sin tener que salir de casa.

Cada vez más personas deciden animarse a corregir sus dentaduras, lo cual es muy bueno, puesto que viene ligado también a un resultado mejorar la salud, además de la estética. Sin embargo, hacerse el tratamiento de ortodoncia a distancia puede suponer un peligro para la salud y es más importante de lo que se piensa hoy en día. Clínica Ponce de León, una clínica especialista en la práctica de la ortodoncia que ofrece un servicio personal y profesional, insiste sobre la importancia de realizar la primera cita con el paciente, un estudio previo al tratamiento e ir supervisando el tratamiento a medida que va pasando el tiempo.

"Es imprescindible realizar una evaluación previa de primera mano para tener en cuenta las necesidades que tiene cada paciente, que son diferentes. Para escoger el tratamiento adecuado hay que medir con exactitud la maloclusión que presenta el paciente y aplicar un tratamiento en basándonos en ese diagnóstico. Después del estudio también es fundamental acudir al dentista al menos cada tres semanas tras aplicar el tratamiento. Incluso cuando se retira la ortodoncia, el paciente debe seguir viniendo durante un tiempo, para asegurarnos de que todo ha ido bien", explica Clínica Ponce de León.

Según Clínica Ponce, tras el tratamiento de ortodoncia hay que seguir acudiendo a las revisiones, cada 3, 6 o 12 meses, es decir, cada vez con menos frecuencia. Clínica no recomienda en absoluto realizar un tratamiento de ortodoncia sin llevar a cabo las revisiones periódicas con el ortodoncista, puesto que el paciente no sabrá con exactitud si el tratamiento está funcionando correctamente o si es necesario realizar algún cambio. El tratamiento de ortodoncia no trata simplemente de unos movimientos que realizan los dientes. Hay más factores a tener en cuenta, como, por ejemplo, la higiene diaria, problemas de sarro causados por la ortodoncia o caries debido a una higiene incorrecta, a causa del tratamiento.

