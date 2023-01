Cloudbeds recibe seis premios de HotelTechAwards 2023 y fortalece su posición como líder en la industria

Hotel Tech Report vuelve a honrar a Cloudbeds con seis premios, incluyendo 'Mejor sistema de gestión de propiedades', 'Mejor software de gestión hotelera' y 'Mejor software de mensajería para invitados'/COMUNICAE/

Por quinto año consecutivo, Cloudbeds es reconocido por Hotel Tech Report como uno de los proveedores de tecnología más importantes de la industria. Esto consolida su posición como la plataforma de hospitalidad más importante en crear más reservas y huéspedes más felices en alojamientos del mundo entero. La premiación HotelTechAwards 2023 hace honor a Cloudbeds con un total de seis galardones: 'Mejor sistema de gestión de propiedades', 'Mejor software de gestión hotelera', 'Mejor software de mensajería para invitados', 'Finalista en channel manager', 'Top 10 en People’s Choice' (elección del usuario) y 'Los 10 mejores lugares para trabajar'.

"Estamos emocionados de volver a ser premiados como líderes de producto por Hotel Tech Report por quinto año. El enorme esfuerzo que hace nuestro equipo para ofrecer tecnología premiada y servicio inigualable a nuestros clientes hace posibles estos momentos", afirma Adam Harris, CEO y cofundador de Cloudbeds. "El hecho de ganar premios tan importantes en distintas categorías demuestra la inmensa capacidad que tiene la plataforma hotelera de Cloudbeds para ayudar a nuestros clientes a aumentar sus ingresos, agilizar operaciones y encantar a sus huéspedes".

En el año 2023, Cloudbeds agregó la premiación al 'Mejor software de mensajería para invitados' a su lista de galardones, luego del éxito en la adquisición y el lanzamiento de Whistle for Cloudbeds, una solución mejorada de interacciones con huéspedes que ofrece a las empresas de alojamiento las herramientas para crear comunicación significativa e interacciones personalizadas durante todo el recorrido del huésped: desde que descubren la propiedad hasta después de su estadía.

Todos los años, más de 2.5 millones de profesionales en la industria hotelera usan HotelTechReport.com para tomar buenas decisiones a la hora de comprar tecnología. Los HotelTechAwards determinan los mejores productos de software de hotel en numerosas categorías, basándose en comentarios de clientes y señales clave de datos de propiedad, como compatibilidad de integración, salud organizacional, participación del mercado, solidez en la red de asociados y calidad del servicio al cliente.

"El proceso de clasificación es sencillo, imparcial y transparente. Los premios se basan en factores de clasificación que resisten la prueba del tiempo desarrollados específicamente para nuestra industria. Los únicos hoteleros que pueden participar en el proceso de votación están verificados y cuentan con experiencia práctica en el uso de cada producto. En otras palabras, los usuarios de Cloudbeds le otorgan sus premios", asegura Jordan Hollander, CEO de Hotel Tech Report.

Este reconocimiento de Hotel Tech Report es un fiel reflejo del compromiso de Cloudbeds a crear una plataforma que impulsa la hospitalidad y que permite a empresas de hotelería de todo el mundo —sin importar su tamaño, tipo o ubicación— a crecer, tener éxito y triunfar. La premiada plataforma hotelera de Cloudbeds combina con facilidad soluciones para reservas, distribución, gestión de ingresos, adquisición de huéspedes e interacciones con huéspedes en un solo sistema unificado y mejorado con un Marketplace de integraciones de terceros.

Cloudbeds expandió su plataforma en el año 2022 con el lanzamiento de Whistle for Cloudbeds y Cloudbeds Amplify, una solución de marketing digital "hecha como si fueras tú" y diseñada para brindar a negocios hoteleros independientes la visibilidad y los recursos necesarios para competir de manera eficaz online y obtener más reservas.

Cloudbeds ofrece la plataforma que impulsa la hospitalidad, agiliza las operaciones, aumenta las reservas y los ingresos y facilita las experiencias memorables de huéspedes en empresas de alojamiento de todo tipo y tamaño en el mundo entero. La premiada plataforma hotelera de Cloudbeds combina con facilidad soluciones para reservas, distribución, gestión de ingresos, adquisición de huéspedes e interacciones con huéspedes en un sistema unificado y mejorado con un Marketplace de integraciones de terceros. Cloudbeds fue premiado PMS No. 1, Sistema de gestión hotelera No. 1 y Software de mensajería para invitados No. 1 por Hotel Tech Report en el año 2023 y reconocido por Forbes como uno de los Mejores empleadores de startup (empresa emergente) de Estados Unidos en el año 2022. Para conocer más, visitar www.cloudbeds.com.

