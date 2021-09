El Club Patín Esneca Fraga se estrena en casa con un amistoso contra el Club Patí Vilanova

Las jugadoras de hockey patines disputan su primer partido en el pabellón del Sotet de Fraga este sábado 18 de septiembre a las 19:00 horas/COMUNICAE/

Las jugadoras de hockey patines disputan su primer partido en el pabellón del Sotet de Fraga este sábado 18 de septiembre a las 19:00 horas

El Club Patín Esneca Fraga jugará, este próximo sábado 18 a las 19:00 horas, su primer partido amistoso en casa, en el Pabellón del Sotet, que acogerá el primer encuentro del equipo fragatino, en el que las jugadoras se enfrentarán al Club Patí Vilanova.

El match será de carácter amistoso y podrá contar con la asistencia de hasta 70 aficionados. Un aforo limitado al 40% de la capacidad total del Sotet, que cumplirá con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno de Aragón en cuanto a eventos deportivos de interior.

El recinto deportivo que acoge al Club Patín Esneca Fraga y la pista donde se celebrará este duelo, el Pabellón del Sotet, ha sido recientemente adecuado y reformado para cumplir con las necesidades de este deporte minoritario en plena expansión. La adecuación del pavimento y las instalaciones, han sido una apuesta del Ayuntamiento Fraga para acoger el ambicioso proyecto del CP Esneca Fraga en la capital del Bajo Cinca.

El conjunto aragonés recibe en casa a un duro rival, el Club Patí Vilanova, que compite actualmente en la categoría de Ok Liga Femenina. Este match se convierte en todo un reto para las jugadoras del equipo fragatino. De hecho, “uno de los principales propósitos del equipo es alcanzar las primeras posiciones en la Ok Liga Plata para ascender a la Ok Liga y, en un plazo de dos a tres años, participar en competiciones europeas”, asegura Albert Piñol, presidente del Club Patín Esneca Fraga.

La cantera del club fragatino está formada por jugadoras tanto nacionales como internacionales, entre las que destacan nombres como Jimena Ortiz, Regina Flix o Teresa Payá. “Hemos reunido un equipo de alto nivel para representar al territorio aragonés y, además, estamos enfocados a crear equipos de base, formando a los más jóvenes en el hockey patines”, explica Jordi Capdevila, entrenador del Club Patín Esneca Fraga.

Sobre la fundación del equipo, el Ayuntamiento de Fraga ha tenido un papel esencial, ya que ha brindado un apoyo continuo al club como el único conjunto aragonés que competirá en la Ok Liga Plata. “Este proyecto llevará el nombre de Fraga por todo el territorio nacional y, si todo va bien, también a Europa”, anuncia la alcaldesa de Fraga Carmen Costa.

En los últimos días, el Club Patín Esneca Fraga ha realizado un stage de pretemporada en Bellver de Cerdanya (Cataluña), donde las jugadoras, junto al equipo técnico, han iniciado sus entrenamientos y se han preparado para afrontar la Ok Liga Plata femenina, que arranca el próximo 16 de octubre.

Sobre el Club Patín Esneca Fraga

El Club Patín Esneca Fraga nace el año 2021 de la mano de su presidente Albert Piñol, la vicepresidenta Montse Pere y el entrenador Jordi Capdevila, junto a la participación del resto de integrantes que conforman el equipo técnico.

En la creación del club fragatino también destaca la implicación y el apoyo del Ayuntamiento de Fraga, especialmente de la alcaldesa, Carmen Costa, y del Concejal de Deportes, Santiago Burgos.

El equipo, que apuesta firmemente por dar impulso al hockey patines y potenciar el deporte femenino, cuenta con Esneca Business School, escuela de negocios líder online, como patrocinador principal. Asimismo, el club tiene otros sponsors como Hockeymania y Azemad Sport.

