El COACM organiza sus I Jornadas de Patrimonio bajo el título 'Entre Patrimonio y Arquitectura'

Los próximos días 15 y 16 de marzo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha convoca las I Jornadas de Patrimonio. Con su organización, el COACM reivindica la defensa del patrimonio arquitectónico de Castilla-La Mancha, "una asignatura pendiente no sólo del colectivo de los arquitectos en nuestra región, sino también de la sociedad civil", señala Elena Guijarro, decana de la institución.

En esta iniciativa, el Colegio cuenta con la colaboración del Consorcio de Toledo, del Consorcio de Cuenca, de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Las Jornadas se van a celebrar en el salón de actos de la Demarcación de Toledo del COACM, ubicado en la calle de Santa Úrsula, 11, de la capital regional. La asistencia está abierta a todos los públicos, previa inscripción, que puede cursarse desde este enlace.

En el primer día, 15 de marzo, viernes, tendrán lugar las ponencias y debate de las Jornadas, mientras que en el segundo día, 16 de marzo, sábado, se ha programado una visita guiada por Jesús Corroto -el arquitecto que dirigió su rehabilitación junto a Monica Luengo Añón, quien también ha intervenido en los espacios exteriores- al Salón Rico, en la Plaza Corral de Don Diego de Toledo.

"Nuestro objetivo, como arquitectos, es preservar, gestionar y difundir el extenso y riquísimo patrimonio que posee la geografía de la región de la manera más eficaz y profesional posible, ya que, además de ser un rico testimonio de la historia, este patrimonio puede y debe convertirse en uno de los grandes focos generadores de desarrollo económico y cultural", afirma la decana sobre el propósito con el que se han concebido las Jornadas.

En la actualidad, para intervenir en el patrimonio arquitectónico es necesario compaginar la garantía y las condiciones necesarias de habitabilidad con el respeto al edificio y a su entorno. Ante la aparición de nuevos sistemas constructivos y la obligatoriedad de aplicar los criterios ODS, se deben estudiar nuevas soluciones. "Por todo ello, estas Jornadas son imprescindibles. Hay muchos temas que abordar y sobre los que trabajar entre todos, por lo que las hemos planteado como las primeras de una iniciativa que pretende ser anual. Estamos pensando ya en las del año 2025", añade Guijarro.

Las Jornadas se articulan en tres bloques, o "fachadas". El primero tiene que ver con la 'Intervención en el patrimonio vista desde la administración y desde la experiencia del arquitecto que interviene'. Así, por un lado, se estudiará la protección del patrimonio a través de la legislación. Este será el objeto de la ponencia de Laura López Agudo, jurista del Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Viceconsejería de Cultura y Deportes de la JCCM, que participó en la redacción de la Ley de Patrimonio de CLM. Su disertación arrojará luz sobre cómo se gestionan estas intervenciones desde la administración. Su contrapunto lo aportará el doctor arquitecto José Juste Ballesta, cuya dilatada experiencia profesional incluye la gestión desde la administración, pero también intervenciones arquitectónicas de gran envergadura en la catedral de Siguenza o en la Iglesia de Santa María en Guadalajara.

El segundo bloque abordará el tema de la 'Intervención en las ciudades patrimonio mundial de la UNESCO en Castilla-La Mancha', como son las dos ya consolidadas en la región: Cuenca y Toledo, y la que, formando parte de una candidatura en la categoría de Paisaje Cultural, como es Sigüenza, aspira a serlo. Así, Jesús Corroto, arquitecto y gerente del Consorcio de la ciudad de Toledo, hablará sobre la 'Regeneración urbana de Toledo desde la perspectiva de la New European Bauhaus', mientras que Daniel León Irujo, arquitecto jefe de la Oficina Técnica del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, expondrá 'El Caso de Cuenca: conservación y revitalización. Patrimonio y Paisaje (2005-2024)'. Antonio Fernández-Galiano, presidente del Consejo Rector de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial, además de mostrar el estado actual de la iniciativa, que ya está en Lista Indicativa del Estado Español, será el encargado de moderar el debate posterior.

Por último, el tercer bloque de las jornadas abordará el interesante tema de la 'Intervención en Arquitectura Moderna y Contemporánea', tratando de dar respuesta a los nuevos requisitos de construcción. "Hay edificaciones, con una demostrada valía y calidad arquitectónica que, si no es valorada y protegida, corre el peligro de desaparecer. Tenemos, por desgracia, el fatal ejemplo de demolida Pagoda, obra de un arquitecto castellano-manchego universal, como es Miguel Fisac", afirma Guijarro. Considerada como un hito en la arquitectura moderna española, se encontraba situada en un lateral de la antigua N-II.

El COACM es patrono de la Fundación DOCOMOMO. DOCOMOMO es la sigla de Documentation and Conservation of Building, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement y corresponde a la organización internacional creada en 1990, con el objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno. La Fundación DOCOMOMO Ibérico, con sede en Barcelona, coordina desde el año 1994 la consecución de estos objetivos generales aplicados a España y Portugal. José Antonio Herce, presidente de la Demarcación de Guadalajara del COACM, es el representante del Colegio en esta Fundación. Herce disertará una ponencia en la que hará una 'Revisión de diversas intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico Moderno de CLM'. A buen seguro, Herce pondrá en valor las placas DOCOMOMO que ya tiene la región.

Además, Teresa Táboas, doctora arquitecta, que desde julio de 2023 ostenta el cargo de vicepresidenta por la Región 1 de la Unión Internacional de Arquitectos, hablará sobre 'Revitalización Sostenible: estrategias para conservar y dar nuevos usos al Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX'. En su ponencia planteará líneas estratégicas para conseguir la revitalización del patrimonio, a través de un enfoque multidisciplinar, partiendo de la necesaria flexibilización y adaptabilidad de los edificios y espacios protegidos.

"Creo que contamos con un elenco de ponentes sobresaliente, que van a propiciar una productiva reflexión sobre arquitectura y patrimonio, de la que, por una parte, esperamos que tenga efectos prácticos, pero que también, desde el COACM, queremos trasladar a la sociedad", termina Guijarro.

