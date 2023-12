Cognizant adquirirá Thirdera para potenciar la transformación digital intersectorial con ServiceNow y crear uno de los socios de ServiceNow más grandes y con más credenciales del mundo

Se espera que la adquisición incorpore a más de 940 empleados a la unidad de negocio de ServiceNow de Cognizant, creando uno de los mayores conjuntos de certificaciones profesionales de ServiceNow a nivel mundial/COMUNICAE/

Cognizant (NASDAQ: CTSH) ha llegado a un acuerdo para adquirir Thirdera, con sede en Broomfield, un socio Élite de ServiceNow especializado en soluciones de asesoramiento, implementación y optimización relacionadas con la plataforma ServiceNow, con un fuerte enfoque en productos emergentes de flujos de trabajo empresariales. Como parte de la adquisición, se espera que la plataforma de formación de ServiceNow de Thirdera, Thirdera University -una de las mayores del mundo- desempeñe un papel fundamental en la acreditación de perfiles para satisfacer la creciente demanda en el ecosistema ServiceNow.

Se espera que la incorporación de Thirdera, que aportará una presencia global on-shore y near-shore en la unidad de negocio de ServiceNow de Cognizant, impulse los esfuerzos en la asociación estratégica de Cognizant y ServiceNow para construir un negocio combinado de 1.000 millones de dólares centrado en la automatización impulsada por la IA.

Thirdera es la mayor consultora independiente de ServiceNow a nivel mundial y ha sido reconocida, entre otros galardones, como 2023 Worldwide Creator Workflow Partner of the Year y 2023 ServiceNow Americas IT Workflow Partner of the Year.

Se espera que la combinación de capacidades de Thirdera y de la unidad de negocio de ServiceNow de Cognizant ofrezca a los clientes una de las experiencias más completas en el ecosistema de ServiceNow, con sólidas competencias en servicios profesionales mediante flujos de trabajo clave de ServiceNow y productos emergentes, incluida la IA generativa.

"ServiceNow está liderando un cambio en el mercado en productos destinados a clientes, empleados y desarrolladores de soluciones", dijo Ravi Kumar S, CEO de Cognizant. "Creo que la combinación de la profunda experiencia de Cognizant en la industria, la IA y la plataforma, junto con las innovadoras ofertas en transformación empresarial de Thirdera, posicionará a Cognizant a la vanguardia del liderazgo de pensamiento y la innovación en el ecosistema de ServiceNow."

La incorporación de los consultores de ServiceNow de Thirdera en Norteamérica, España, Colombia, Países Bajos y Australia, entre otras localizaciones, y la posición de liderazgo de Thirdera en formación y certificaciones de ServiceNow, incluyendo Certified Master Architects y Certified Technical Architects, establecerán una unidad de negocio de ServiceNow en Cognizant con más de 2.400 especialistas y 14.000 certificaciones, dando lugar así a uno de los socios de ServiceNow más grandes y más altamente acreditados del mundo.

"Este es un momento crucial para redefinir el compromiso con el cliente y la eficiencia operativa", dijo Jason Wojahn, CEO y cofundador de Thirdera. "Creemos que aprovechar el alcance, los recursos y la experiencia intersectorial de Cognizant nos ayudará a revolucionar la forma de trabajar de nuestros clientes dando rienda suelta a la productividad e impulsando la innovación. Nuestro objetivo es transformar el tejido de los entornos de trabajo de nuestros clientes, creando un valor añadido y ofreciendo a nuestros empleados importantes oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional."

"El audaz movimiento de Cognizant es un ejemplo de cómo nuestros socios buscan capitalizar la enorme oportunidad de mercado con ServiceNow. Su plan para adquirir Thirdera, el socio de ServiceNow más grande y especializado, potenciará su capacidad para construir soluciones con GenAI líderes en la industria en la plataforma ServiceNow", dijo Bill McDermott, presidente y CEO de ServiceNow. "Esta adquisición sitúa a Cognizant en el camino adecuado para construir un negocio conjunto de más de 1.000 millones de dólares que permita acelerar el valor para nuestros clientes."

Cognizant y ServiceNow han ampliado su asociación estratégica desde la adquisición por parte de Cognizant de la consultora de ServiceNow Linium en 2021, incluyendo un anuncio en junio de 2023 sobre una asociación estratégica para potenciar la automatización impulsada por IA y el camino hacia la construcción de un negocio combinado de 1.000 millones de dólares, así como el lanzamiento de una oferta de garantía de servicio impulsada por IA para el sector de las telecomunicaciones.

Se espera que la adquisición se cierre en enero de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre. No se han revelado los detalles financieros.

