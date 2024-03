Cognizant inaugura un Laboratorio Avanzado de Inteligencia Artificial para acelerar la investigación y la innovación en este campo

El laboratorio, que cuenta con 75 patentes emitidas y en tramitación, se pondrá en marcha con un equipo de investigadores y desarrolladores dedicados a la inteligencia artificial y se centrará en la investigación, la innovación y la producción de sistemas de inteligencia artificial de vanguardia/COMUNICAE/

Cognizant (Nasdaq: CTSH), empresa líder en tecnología a nivel mundial, ha anunciado hoy el lanzamiento de un Laboratorio Avanzado de Inteligencia Artificial (IA). El laboratorio, con sede en San Francisco, se centrará en el avance de la ciencia y la práctica de la IA a través de la innovación y el desarrollo de la propiedad intelectual y tecnologías basadas en la IA. Formado por un equipo de investigadores y desarrolladores, entre los que se incluyen pioneros y doctores en IA, el laboratorio colaborará con instituciones de investigación, clientes y startups. Y, ya cuenta con 75 patentes emitidas y en tramitación que proporcionan una base diferenciadora sobre la que construir soluciones IA de vanguardia. El laboratorio forma parte del compromiso que Cognizant anunció el año pasado de invertir 1.000 millones de dólares en IA generativa durante los próximos tres años.

El lanzamiento del Laboratorio Avanzado de IA de Cognizant se produce en un momento en el que las empresas están trabajando rápidamente para comprender el impacto de la IA y satisfacer las crecientes expectativas que ha generado. Investigaciones recientes han demostrado que más de la mitad de los ejecutivos (66%) se muestran ambivalentes o insatisfechos con el progreso de su empresa en IA e IA generativa, y la mayoría de los ejecutivos (85%) planean aumentar el gasto en IA e IA generativa en 2024. A más largo plazo, un estudio reciente de Cognizant y Oxford Economics concluye que la IA generativa podría inyectar hasta un billón de dólares a la economía estadounidense en 2032.

"A medida que la IA evoluciona rápidamente hacia un uso generalizado, Cognizant está ampliando continuamente los límites a través de asociaciones estratégicas, programas de formación e inversiones en plataformas para ser una empresa pionera en IA", afirmó el CEO de Cognizant, Ravi Kumar S. "Con el lanzamiento del Laboratorio Avanzado de IA de Cognizant, estamos avanzando en este esfuerzo invirtiendo en investigación básica de IA de vanguardia que establece nuestra posición al frente de la innovación y de nuestra industria. Dada nuestra estrecha relación con nuestros clientes, tenemos una visión única de las empresas, los sectores y sus necesidades de IA. Estamos dedicando especial atención a la investigación y al desarrollo de la IA para sentar las bases para tener mejores resultados empresariales y un futuro mejor".

Aprovechando el poder de los Large Language Models (LLM) para aumentar la productividad de los trabajadores, los investigadores y desarrolladores del laboratorio utilizarán la plataforma de IA Cognizant Neuro™ para orquestar los LLM en sistemas de IA de toma de decisiones que puedan impactar positivamente y optimizar los resultados de las empresas. Más allá de las técnicas básicas de prompt engineering y fine-tuning, estas aplicaciones de IA personalizadas se diseñarán para respaldar resultados de mayor valor, desde decisiones empresariales estratégicas a nivel directivo hasta operaciones empresariales que incluyan soporte financiero, de ventas, de productos y de tecnología, pasando por la productividad diaria de los empleados.

"El Laboratorio Avanzado de IA de Cognizant es un socio importante para nuestra comunidad investigadora, y ya hemos trabajado rápidamente con ellos en la simulación de la dinámica cerebral en poblaciones sanas de pacientes", ha declarado el Dr. Manish Saggar, Profesor Adjunto y Director del Laboratorio de Dinámica Cerebral de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. "Estoy entusiasmado con los progresos que estamos haciendo juntos, así como con su impacto potencial no sólo en el avance de la ciencia, sino también en el desarrollo de novedosas intervenciones para trastornos de salud mental".

En concreto, el Laboratorio Avanzado de IA de Cognizant se centrará en las siguientes áreas:

Investigación, diseño, evaluación, creación y presentación de soluciones innovadoras de inteligencia artificial para la productividad empresarial y la toma de decisiones en diversos ámbitos.

Colaboración con organizaciones externas, incluidas instituciones de investigación, clientes y startups, y participación en proyectos de investigación de IA con impacto social positivo.

Promoción de soluciones de toma de decisiones basadas en IA a nivel mundial y fortalecimiento de Cognizant como centro de conocimiento para investigaciones de IA publicadas con revisión por pares.

Asociación con todas las líneas de negocio y prácticas de Cognizant para formar y actualizar a los asociados en nuevas soluciones de IA a medida que estén disponibles a través de la plataforma de IA Cognizant Neuro™.

Fomento de un entorno de aprendizaje continuo, innovación e intercambio de conocimientos.

El laboratorio estará dirigido por Babak Hodjat, con amplia experiencia en emprendimiento e innovación con IA. Las actividades de investigación de IA estarán supervisadas por RIsto Miikkulainen, profesor de IA de la Universidad de Texas en Austin y pionero de la neuroevolución. Solo en el último año, su equipo de investigadores y desarrolladores ya ha publicado 14 artículos en revistas académicas y ha recibido el premio Best Pathway to Impact en el taller sobre cambio climático NeurIPS 2023 por el artículo Discovering Effective Policies for Land-Use Planning.

Además del lanzamiento del Laboratorio Avanzado de IA, Cognizant está apoyando la adopción de la IA por parte de las empresas a través de sus Estudios de Innovación en AI en Londres, Nueva York, San Francisco, Dallas y Bengaluru. Estos estudios sirven como espacios de inspiración y co-innovación que reúnen a clientes y empleados para identificar y colaborar en nuevas soluciones de negocio.

Cognizant se dedica a mantener los más altos estándares de IA responsable y ética, centrándose en la seguridad, la protección, la privacidad, la transparencia y la inclusión. Para obtener más información sobre el enfoque de Cognizant respecto a la IA generativa y el compromiso de la empresa con la IA responsable. Cognizant también desarrolla investigaciones y perspectivas que ayudan a los líderes a tomar decisiones informadas para impulsar el éxito de sus empresas. En colaboración con Oxford Economics, Cognizant ha publicado recientemente un estudio sobre el impacto económico de la IA, "New World, New Work", y tiene previsto publicar nuevas investigaciones sobre el impacto de la IA en la productividad, las tareas, las habilidades, los empleos y las ocupaciones.

