La colección privada del cineasta Ventura Pons a subasta en Setdart.com el 13 de Julio

La sensibilidad artística del aclamado cineasta catalán Ventura Pons no sólo se refleja en su filmografía sino que también está latente en su faceta como coleccionista de arte. Muestra de ello es el conjunto de obras que el próximo día 13 se licitarán en Setdart subastas

Ventura Pons, apodado por "The New York Times" como el Woody Allen catalán, dio inició a su trayectoria profesional en el ámbito teatral, convirtiéndose muy pronto en uno de los directores más prestigiosos de la escena catalana durante más de una década. En 1977 decidió dar el salto a la gran pantalla con el filme Ocaña, retrato intermitente, que fue seleccionada para competir en el Festival de Cannes. Fue el primer peldaño de una carrera que lo ha visto afianzarse entre los más prestigiosos cineastas de nuestro país con más de 30 películas a sus espaldas y múltiples premios y reconocimientos. Imbuido por completo en la escena cultural, Pons fue un habitual de las tertulias que tenían lugar en el pueblo ampurdanés de Cadaqués que, por aquel entonces, simbolizaba uno de los centros neurálgicos del panorama de la cultura catalana. Escritores, arquitectos y artistas de la vanguardia como Guinovart, Ràfols Casamada, Francesc Todó o Arranz Bravo formaron parte del círculo de amistades más cercano al cineasta, y que, como el mismo Pons comenta, lo condujeron en el año 1966 a adquirir su primera obra de arte. El cineasta afirma que sus inicios en el coleccionismo surgieron casi de manera orgánica, como si se tratara de algo inevitable ya que “Como pasa en la vida, una cosa me llevó a la otra”.

Su espíritu, inquieto, vital e inconformista, transluce en su visión profundamente comprometida con el arte y sus creadores. Lejos de concebirlo únicamente como un mero placer estético, Pons entiende el arte como un poderoso elemento de transformación social y de denuncia política, visión que comparte con muchos de los pintores que conforman su colección. En este sentido cabe destacar las obras de Picasso, Manolo Valdés o Antoni Tàpies.

Prueba de ello es la colección que Setdart Subastas reúne con piezas de obra gráfica y original de su propiedad. Viendo el conjunto de obras, se aprecia la preferencia de Ventura Pons por artistas catalanes de raigambre vanguardista como Ràfols Casamada (véase el óleo abstracto número 35206826), Josep Guinovart y Tàpies (de los que se licitan litografías), Frederic Amat (representado con obra gráfica), pero también de pintores caracterizados por una figuración más clásica, como Xavier Serra de Rivera (lote 35206846) o Jordi Sardà, representado aquí con poéticos paisajes urbanos y retratos (por ejemplo, el lote 35206835).

De Picasso, pueden adquirirse, también de la colección de Pons, algunas litografías impresas por Mourlot (por ejemplo, lote 35206850).

Cabe asimismo mencionar las Meninas en aguafuerte y collage del valenciano Manolo Valdés (véase, por ej., lote 35206840).

En definitiva, se puede decir que Ventura Pons ha sido y es un hombre que ha vivido por y para el arte. Un arte, tanto en su labor cinematográfica como en su colección, profundamente arraigado a sus ideales y a su compromiso con el contexto social.

No dejar de visitar la subasta de la Colección particular del cineasta programada para el 13 de Julio en Setdart.com.

