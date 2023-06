El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas presenta a la industria del sector su nueva campaña sobre el control de la miopía infantil

El pasado 21 de junio, el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) ha presentado a la industria del sector la nueva campaña "Control de la Miopía Infantil", una campaña de información y concienciación dirigida a padres y madres que se desarrollará en los establecimientos sanitarios de óptica a partir del próximo mes de septiembre/COMUNICAE/

El pasado 21 de junio, el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) ha presentado a la industria del sector la nueva campaña "Control de la Miopía Infantil", una campaña de información y concienciación dirigida a padres y madres que se desarrollará en los establecimientos sanitarios de óptica a partir del próximo mes de septiembre

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, de seguir en esta progresión anual, en el año 2050 la mitad de la población mundial será miope, lo que significa que la miopía se convertirá en una pandemia. El trastorno de la miopía suele progresar durante la etapa infantil y la adolescencia; por encima de las seis dioptrías, se habla de alta miopía o miopía magna, y esta aumenta la probabilidad de padecer patologías oculares en la vida adulta.

Tras estos preocupantes datos, el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas ha decidido planificar e implementar una campaña global que esté basada en llevar a cabo un estricto control visual que deben hacer los padres a sus hijos para tratar, entre otros posibles trastornos visuales, ralentizar el avance de la miopía a lo largo de los años, además de darles a conocer cómo actuar en cada momento y cómo realizar un periódico seguimiento de la salud visual de sus hijos en los establecimientos sanitarios de óptica.

Para Eduardo Morán Abad, decano del CNOO, "es evidente que necesitábamos contar con un plan de comunicación estratégica para hacer frente a esta pandemia mundial. Por ello el CNOO, sensibilizado con este problema sanitario que afecta a casi todos, presenta ahora la campaña sobre "Control de la Miopía Infantil", con la realización y distribución de productos informativos para que toda la población española se conciencie de la importancia de implementar programas de control de la miopía para sus hijos, siempre planificados y realizados por ópticos-optometristas. Es evidente también que la miopía supone todo un reto en educación sanitaria y que la sociedad tiene un conocimiento superficial sobre lo que es y sus consecuencias, por lo que es aún menos probable que sean conscientes de cómo suele progresar este trastorno ocular que afecta a la visión. Es por esta circunstancia que, en esta ocasión, se ha querido centrar en la información dirigida a todos los ciudadanos", explicó el decano del Colegio Nacional en la presentación.

Por su parte, el sociólogo y doctor en Ciencias de la Salud, Ángel Salmador, explicó a los responsables de la industria por qué desarrollar una campaña de este tipo y qué información relevante debe de transmitirse a todos los padres y madres para que se tomen muy en serio la ralentización de la progresión de la miopía, una verdadera lacra para la futura visión de la población. "Debemos reconocer que el enfoque para explicar la miopía infantil a los padres no es exactamente sencillo. La miopía supone todo un reto en educación sanitaria. Los padres raramente conocen lo que es la miopía y sus consecuencias, por lo que es aún menos probable que sean conscientes de cómo suele progresar y, menos aún, cómo pueden ralentizar su progresión a lo largo de los años de sus hijos. Incluso tenderán a considerar que es un problema puntual que puede solucionarse fácilmente, pero no es así, y por ello los padres deben a partir de ahora visualizar claramente cuál será la evolución del trastorno si no se toma en serio. Por ello esta campaña, auspiciada por el Colegio Nacional de Ópticos Optometristas, va dirigida a ellos, a los padres, para que asuman la importancia de tomar las riendas de la visión de sus hijos, de entender que la miopía no corregida es la principal causa de deterioro visual evitable y, si no se hace nada al respecto, la evolución de la miopía puede afectar al rendimiento escolar, provocar estrés psicosocial en la infancia y ocasionar enfermedades oculares más o menos graves en la edad adulta", explicó.

Posteriormente, y como apoyo a esta labor de educación sanitaria para el control de la miopía, Ángel Salmador expuso el material informativo que se difundirá durante la campaña en los establecimientos sanitarios de óptica. "Se han desarrollado unos productos de comunicación que serán útiles para todos: una 'Guía informativa para padres sobre el Control de la Miopía Infantil', con una información divulgativa adecuada que ofrece respuestas a todas las dudas e incógnitas que puedan tener los padres sobre la miopía y su control; así como un sencillo tríptico explicativo en donde igualmente se explica qué es la miopía y cómo controlarla, siempre con el apoyo del óptico-optometrista, más un vinilo de escaparate y un display de sobremesa para que el óptico-optometristas lo exponga en su óptica y los pacientes puedan consultar la web de la campaña, www.stopmiopiainfantil.es, en donde estará disponible toda la información anteriormente comentada y que próximamente estará en funcionamiento, todos estos elementos llevarán la imagen corporativa y el citado claim de la campaña: "STOP MIOPÍA INFANTIL", concluyó.

Fuente Comunicae