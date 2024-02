Los comerciales en auge, un perfil muy buscado en España, con más de 195.000 ofertas en 2023

El pasado 1 de octubre, con motivo del Día del Comercial, The Adecco Group, líder mundial en la gestión de recursos humanos, presentó la iniciativa "The House of Sales", con la que buscan el reconocimiento que la profesión merece y hacer frente al déficit de comerciales en el país/COMUNICAE/

El pasado 1 de octubre, con motivo del Día del Comercial, The Adecco Group, líder mundial en la gestión de recursos humanos, presentó la iniciativa "The House of Sales" como expertos en este perfil deficitario.

A través de esta comunidad, el Grupo Adecco quiere conseguir el reconocimiento que la profesión merece y hacer frente al déficit de comerciales en nuestro país, con "The House of Sales" un sitio de, por y para vendedores donde hay contenido valioso, buenas, regulares y malas prácticas, consejos, opciones de desarrollo, capacitación, tips… un sitio donde los comerciales se sienten en su casa.

Tras cuatro meses con esta iniciativa en marcha, The Adecco Group analiza la función del comercial durante el pasado año 2023, a través del análisis de las ofertas que demandan posiciones comerciales, para qué tipo de puestos, en qué sectores y en qué regiones contratan más y menos.

¿Cuántos comerciales se necesitan en España?

Teniendo en cuenta los datos de The House of Sales sobre el sector, el pasado año 2023 se ofertaron 195.694 puestos de trabajo de comercial. El mes con más ofertas de profesionales de ventas fue mayo, con 29.000, seguido de marzo con 27.761 y febrero con 26.062. El mes con menos ofertas fue diciembre, con 17.957.

Por sectores, Seguros es el que más puestos de empleo de comercial ha ofrecido en 2023, con un 11,37% de las vacantes. Le siguen el sector Inmobiliario con el 5,86% de las ofertas y el sector de la Energía con un 3,42%.

Bajando a posiciones concretas dentro del perfil comercial, el puesto de trabajo que más se solicita en las ofertas de empleo publicadas en 2023 es Comercial, que copa la primera posición de un ranking de 25 vacantes con el 3,6% de las ofertas, un total de 5.452. La función de Asesor Comercial es la segunda que lideró el año pasado, con 4.757 ofertas, un 3,2% del total.

Le siguen Agente Comercial (4.240 ofertas, 2,8%) y Asesor Inmobiliario (2.894, 1,9%). Cierra el top 5 el Especialista en ventas con 2.065 ofertas, un 1,4%.

Respecto a la distribución geográfica, la oferta de empleo para comerciales no ha sido equitativa entre todas las autonomías españolas. Durante el último año, Cataluña ha sido la comunidad que ha liderado la oferta de empleo para los perfiles de ventas, el 25%, un total de 47.831 puestos. La Comunidad de Madrid es la segunda región con más porcentaje, un 24% con 45.954 ofertas, seguida a mucha distancia de Andalucía, que tiene la mitad de su predecesora, un 12% con 23.930 ofertas. Estas tres comunidades concentran el 60% de la oferta de comerciales.

Tras ellas se sitúa la Comunidad Valenciana, que aglutina el 9% de la oferta de empleo para ventas (18.231) y el País Vasco cierra el top 5 con el 5% de vacantes comerciales (8.833). Le siguen Galicia, en sexta posición, con el 4% y 7.738 ofertas, y Castilla y León (3,7%, 7.058).

Por debajo del 3% de las vacantes publicadas están Canarias, Aragón, Castilla-La Mancha y Baleares, y por debajo del 2% la Región de Murcia, Asturias, Extremadura y Navarra.

En la cola de la tabla y con un porcentaje menor al 1% de la oferta comercial se sitúan Cantabria y La Rioja.

Si se quiere conocer más sobre "The House of Sales" se puede visitar la comunidad en LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/9515032/

